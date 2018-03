Zabavni test za psihoanalizu

Psihonalizirajte se pomoću ovog zabavnog testa i upoznajte svoju ličnost iz nekog drugog ugla.

Nemojte varati jer ćete propustiti svu zabavu.

Kako biste riješili ovaj test pripremite olovku i papir.

Čim pročitate pitanje zapišite odgovor pod odgovarajućim rednim brojem. Odgovorite na svih deset pitanja prije nego što pogledate odgovore. Pročitajte sljedeća pitanja zamišljajući scene u svom umu i zapišite prvu stvar koja vam padne na pamet. I savjet za što uspješniju analizu je da ne razmišljate pretjerano o pitanjima.

10 pitanja za psihoanalizu

1. Hodate kroz šumu. Niste sami. Ko hoda uz vas?

2. Hodate kroz šumu. Vidite životinju. Koja je to životinja?

3. Kakva se interakcija odvija između vas i životinje?

4. Ulazite još dublje u šumu. Dolazite do čistine u kojoj se nalazi vaša kuća iz snova. Opišite njenu veličinu.

5. Je li vaša kuća iz snova okružena ogradom?

6. Ulazite u kuću. Dolazite do trpezarije u kojoj se nalazi sto za ručanje. Opišite šta vidite na stolu i oko njega.

7. Izlazite iz kuće kroz zadnja vrata. Na travi se nalazi šoljica. Od kojeg je materijala izrađena?

8. Šta radite sa šoljicom?

9. Prošetali ste se do ruba imanja dok niste došli do vodene površine. Koja je to vodena površina?

10. Kako ćete preći vodu?

Ovo je bio test koji govori o vašim odnosima. Odgovori na pitanja su pokazali da imaju važnost u vrijednostima i idealima koje držite u svojim ličnim životima.

Analiza vaših odgovora:

1. Osoba s kojom hodate najvažnija je osoba u vašem životu.

2. Veličina životinje prikazuje vaše shvatanje veličine vaših problema.

3. Jačina interakcije između vas i životinja prikazuje kako se nosite sa svojim problemima. (pasivno ili agresivno).

4. Veličina vaše kuće iz snova prikazuje veličinu vaše ambicije da rješavate svoje probleme.

5. Ako ograda ne postoji to ukazuje da imate otvorenu ličnost. Ljudi su dobrodošli u svakom trenutku. Prisutnost ograde ukazuje na zatvorenu ličnost. Više biste voljeli da vam ljudi ne dolaze nenajavljeno.

6. Ako vaš odgovor ne uključuju hranu, ljude ili cvijeće, onda ste vjerovatno uopšteno nezadovoljni.

7. Trajnost materijala od kojeg je izrađena šoljica prikazuje percipiranu trajnost vašeg odnos s osobom pod brojem jedan. Na primjer, ako je šoljica napravljena od stiropora, plastike ili papira oni svi su za jednokratnu upotrebu. Staklo i keramika nisu previše izdržljivi, ali su dovoljno čvrsti za dugogodišnju upotrebu, dok je metal izdržljiv.

8. Vaše ophođenje prema šoljici ukazuje na vaš stav prema osobi pod brojem jedan.

9. Veličina vodene površine ukazuje na veličinu vaše potrebe za romansom.

10. Zavisno o tome koliko se pokvasite dok prelazite vodenu površinu ukazuje na to koliko ste duboko spremni ući u vaš odnos.