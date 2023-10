Zadatak iz matematike izazvao debatu: Znate li rješenje? (FOTO)

Na društvenim mrežama se pojavio matematički problem koji je zbunio milione, a ljudi danima pokušavaju utvrditi koje je rješenje ispravno.

Neko je podijelio fotografiju zadatka na X-u (bivši Twitter), a njegov post je pregledan više od 50 miliona puta.

"Čovjek je ukrao novčanicu od 100 dolara iz kase prodavnice. Zatim je kupio robu u vrijednosti od 70 dolara u toj radnji koristeći novčanicu od 100 dolara i dobio kusur od 30 dolara. Koliko je novca trgovina izgubila?" glasi zadatak koji je izazvao živu raspravu u komentarima.

Među hiljadama odgovora ponuđene su sume u rasponu od 30 do 200 dolara, a svako je ponudio svoja objašnjenja. "Prvih 100 USD, preostalih 30 USD i 70 USD vrijednosti zaliha, ukupno 200 USD", napisao je jedan korisnik, dok je drugi tvrdio "30 USD plus veleprodajni trošak robe."

"Postoji ukupni gubitak od 170 dolara. Ovo su dvije odvojene transakcije. Jedna je gubitak od 100 dolara. Zatim postoji gubitak od 70 dolara u proizvodu. 30 dolara je dio prvog gubitka", tvrdi treći.

"Čovjek uzima 100 dolara iz kase. Zatim vraća 100 dolara vlasniku kada plati robu. Ali vlasnik tada gubi robu u vrijednosti od 70 dolara. Vlasnik takođe gubi 30 dolara kada čovjeku da ostatak. roba plus 30 dolara kusur je 100 dolara", napisao je jedan korisnik, s kojim se većina složila.

"Svaki odgovor osim 100 dolara je pogrešan. Koliko god ovo bio jednostavan, mnogi ljudi ga i dalje ne uspijevaju riješiti", dodao je drugi kako prenosi Index.

Da li vi znate tačan odgovor?

I’m still trying to work out the answer… pic.twitter.com/ZMgkMBmGoH