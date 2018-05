Žalio se jer se komšinica sunča gola na balkonu

Jedan Osječanin javio se redakciji Glasa Slavonije mailom u kojemu ih je obavijestio o jednoj djevojci koja se gola sunčala na balkonu i usput ih upitao je li tako nešto uopšte zakonito.

Osječaninu je zasmetao taj čin pa je redakciji poručio kako se djevojka sunča gotovo svaki dan i dodao kako to nije primjereno jer preko puta žive porodice s malom djecom.

"Gotovo svaki dan može se vidjeti kako se u susjednoj zgradi na balkonu gola sunča jedna djevojka. To nije prikladno, s obzirom na to da preko puta žive porodice s malom djecom. Kad god djeca izađu na balkon, moraju gledati golotinju pa me zanima je li to prema našem zakonu zabranjeno", napisao je.

Kako piše Glas pozivajući se na PU osječko-baranjsku, policija kažnjava zbog prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana. Prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za takav čin predviđena je novčana kazna u iznosu od 50 do 200 evra.

"Moral shvaćamo kao općeprihvaćeni standard društvenog ponašanja, tako da radnja prekršaja u pravilu predstavlja ponašanje koje znatnije odstupa od stavova sredine u kojoj se odvija. U praksi to je najčešće obavljanje fizioloških potreba na javnome mjestu, kao i razgolićavanje", poručila je policija.