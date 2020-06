Zanimljivo: Znate li čemu služi sombrero na flaši tekile?

Na društvenim mrežama često se pojave zanimljive činjenice o svakodnevnim stvarima koje nam nikada ne bi pale na pamet.

Jedna od takvih ovih dana se vrti po Twitteru i izazvala je čuđenje i oduševljenje mnogih.

Naime, izgleda da su ljubitelji tekile mislili da sombrero na vrhu flaše služi kao ukras, tako da ga neki bace, a neki u šali koriste kao šešir za mačku, piše "Mirror".

Dobro su se začudili kada je jedan od korisnika otkrio njegovu "novu" namjenu.

Osim što njime možete iscijediti limun, zanimljivo je da sombrero služi za savršeno soljenje ruba čaše.

"Danas sam shvatio da je sombrero na boci tekile namijenjen za soljenje ruba čaše", napisao je u objavi Džek mal, koja je brzo postala viralna s hiljadama lajkova i komentara, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Korisnici su zrazili svoje oduševljenje, ali i priznali da nisu znali o čemu je riječ.

"Nema šanse", "Šta? Ovo mijenja cijeli način pijenja tekile", "Šokirana sam, promijenio si čitavu stvar”, samo su neki od komentara.

I was today years old when I realised the sombrero on top of the bottle of tequila was so you could salt your glass pic.twitter.com/VlOCxx9t4V