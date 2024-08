Zanimljivosti koje možda niste znali o Ajfelovom tornju

Ajfelov toranj dobio je ime po svom dizajneru Aleksanderu Gustavu Ajfelu, koji se rodio 15. decembra 1832. godine u Dižonu.

Toranj ima oblik vitke piramide s četiri rešetkasta nosača koja se izdiže 324 metra uvis.

Metal se širi na suncu, pa toranj raste do 15 centimetara uvis u toplijem dijelu godine te se smanjuje tokom hladnijih mjeseci.

Toranj se sastoji od tri dijela, prvi dio nalazi se na 57. metru visine, drugi je na 115. metru, a treći na 276. metru visine.

Kada bi se Eifflev toranj uspoređivao s prosječnom zgradom, imao bi 75 spratova, u što nije uračunata antena visoka 21 metar na njegovom vrhu.

Za njegovu izgradnju bilo je potrebno dvije godine, dva mjeseca i pet dana, te grupa od 300 radnika.

Do vrha Ajfelovog tornja vodi više od 1.600 stepenica, ali otvorene su za penjanje samo one do drugog sprata.

U njegovu izgradnju utrošeno je 18.000 metalnih dijelova koji teže više od 10.000 tona.

Širom svijeta nalazi se oko pedeset replika ovog predivnog arhitektonskog zdanja, a najimpresivnije kopije nalaze u Las Vegasu, Tokiju i kineskom gradu Šenzenu.

(Punkufer.hr)

