Zasadio milione stabala kako bi pobijedio bol

​Vivešvar Dut Saklani umro je 18. januara 2019. godine, ali će u sjećanju sunarodnika živjeti kao "čovjek - drvo Utarakhana", predani čovjek koji je zasadio preko pet miliona stabala i pretvorio svoju ogoljenu domovinu u šumu.

Saklani je volio drveće čitavog života. Prvu mladicu je zasadio kada je imao osam godina zajedno s ujakom i tu tradiciju je održavao sedam decenija svog života, dok nije izgubio vid i postao prestar.

Do tog momenta ogoljelo tlo oko njegovog sela Pujargon je već postalo velika šuma. Ljubav prema drveću Vivešvara Dut Saklanija je odavno poznata, jer je drveće koje je sadio često nazivao svojom djecom i prijateljima, ali samo rijetki znaju da je posadio preko pet miliona mladica kako bi se nosio sa životnim tragedijama. Rođaci ovog čovjeka se sjećaju momenta kada je umro njegov brat, veteran i komunistički vođa. Tada je Vivešvar počeo svakog jutra da nestaje u šumi i da provodi dane sadeći drveće. Onda je 1958. godine njegova prva žena umrla i opet je počeo da provodi sve više vremena sam, sadeći mladice kako bi se nosio s bolom. Posvetio je svoj život sadnji šume u sjećanje na brata i ženu. Posadio je više od pet miliona stabala različitih vrsta, uključujući guavu i himalajski hrast. Ljudi iz njegovog sela i okolnih zajednica su ga zavoljeli zbog toga, ali nije uvijek bilo tako. Na početku su se seljani protivili tome, čak su ga i tukli, jer je sadio drveće na javnom zemljištu. Uprkos ovome, nikada nije odustao. Nastavio je da sadi drveće koje je toliko volio da je na kraju dobio odluku suda da sađenje drveća nije zločin. Vivešvar je nastavio da proširuje svoju šumu do prije 10 godina, kada je izgubio vid. Do tada je već posadio šumu na preko 120 hektara. Godine 1986. Vivešvar je dobio prvu nagradu za očuvanje okoline, a nakon nje su uslijedile mnoge druge.

"Često je govorio da nema devetoro, nego pet miliona djece", prisjećao se njegov sin, koji je dodao da će ga sada nakon njegove smrti tražiti u svakoj šumi.

