Zašto neke kokice ne puknu?

Magazin Business Insider odgovara na pitanje zašto pojedina zrna kukuruza ne puknu dok pravimo kokice.

Stvar je u tome što je ljuska kukuruznog zrna otporna na vodu, kaže Helen Cerski, autor knjige "Storm in a Cup".

"Ispod opne, u unutrašnjosti zrna, nazi se određena količina vode i gustin", objašnjava Cerski.

Kako se zrna zagrivaju, tako voda počinje da isparava. Zrno se širi, sve dok u jednom trenutku zbog pritiska opna ne pukne.

Pojedina zrna kukuruza su zbog oštećenja već izgubila vlagu, tako da ovaj proces nije više moguć jer nema isparavanja vode, a samim tim nema ni pritiska.

There's a reason why some popcorn kernels don't pop pic.twitter.com/3WtPLE0FoE