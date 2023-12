Zašto se kiti jelka i šta simbolizuju novogodišnji ukrasi

Od malih nogu uživamo u običaju kićenja jelke, i to je u mnogim domovima praznična tradicija, koja se obično porodično realizuje.

Međutim, ova tradicija ima dugu i bogatu istoriju, koja seže do drevnih kultura i religija i ima višestruko značenje, koje se ogleda u različitim simbolima i ukrasima koji se stavljaju na jelku, prenosi Politika.

Jelka je zimzeleno drvo, koje ne gubi lišće ni u najhladnijim danima i simbolizuje život, obnovu, neprolaznost i vječnost. Ona je, takođe, povezana sa plodnošću, jer je bogata semenkama i iglicama. Jelka je često posvećena Hristu, jer je njegov rođendan slavljen u zimskom periodu, kada je ona jedno od rijetkih zelenih drveća.

Tri legende o kićenju jelke

Jelka je jedan od najprepoznatljivijih simbola novogodišnjih i božićnih praznika. Mnogi ljudi širom sveta uživaju u kićenju jelke raznim ukrasima, lampicama, bombonama i poklonima.

Postoji više teorija o tome kako je nastala tradicija kićenja jelke, ali većina njih se slaže da je ona povezana sa drevnim kultovima drveća i plodnosti. U mnogim starim civilizacijama, drveće je smatrano svetim i simbolom života, obnove i plodnosti.

Ljudi su kitili drveće raznim predmetima, kao što su voće, cvijeće, žitarice, životinjske žrtve i ljudska krv, kako bi zadobili naklonost božanstava i obezbijedili dobru žetvu, zdravlje i sreću.

Jedna od najpoznatijih legendi o kićenju jelke potiče iz germanske mitologijei prema njoj, hrišćanski misionar Sveti Bonifacije je u 8. vijeku posjekao hrast koji je bio posvećen germanskom bogu groma Donaru, kako bi pokazao da je hrišćanski Bog jači od paganskih bogova. Na mjestu posječenog hrasta je izrasla mlada jela, koju je Bonifacije protumačio kao znak Božje milosti i ljubavi. On je rekao da je jela simbol vječnog života, jer je zimzeleno drvo, i da njen trouglasti oblik podsjeća na Svetu Trojicu. On je savetovao ljudima da kući donesu jelku i kite je simbolima Hrista, kao što su zvijezde, anđeli i svijeće.

Druga legenda pripisuje kićenje jelke Martinu Luteru, reformatoru i osnivaču protestantizma. Prema njoj, Luter je jedne zimske noći šetao šumom i bio oduševljen prizorom zvijezda koje su se probijale kroz granje jelki. On je to shvatio kao sliku neba i Hristovog rođenja, pa je odjsekao jednu jelku i ponio je kući. On je na nju stavio svijeće, kako bi dočarao zvjezdano nebo svojoj porodici.

Treća legenda vezuje kićenje jelke za rusku caricu Katarinu Veliku, koja je bila porijeklom Njemica. Ona je u 18. vijeku uvela običaj kićenja jelke u Rusiji, po ugledu na svoju otadžninu. Ona je jelke kitila bombonama, kolačima, voćem i igračkama, i poklanjala ih djeci za praznike.

Značenje ukrasa na jelki

Kićenje jelke ima višestruko značenje, koje se razlikuje u zavisnosti od kulture, religije i tradicije. Neki od najčešćih simbola i značenja su:

Zvijezda

Obično se stavlja na vrh jelke i predstavlja Vitlejemsku zvijezdu, koja je navodila pastire i mudrace do mjesta gdje se rodio Isus. Ona simbolizuje svjetlost, nadu, vodilju i Božju prisutnost.

Svijeće

Stavljaju se na jelku i predstavljaju Hrista kao svjetlost svijeta. One simbolizuju toplotu, radost, ljubav i blagoslov. Svijeće podsjećaju na vatru koja je nekad bila dio paganskih rituala kićenja drveća.

Jabuke

Jabuke su nekad bile glavni ukras na jelki i predstavljale su plodnost, zdravlje i grijeh. One su, takođe, podsjećale na rajski vrt i zabranjeno voće koje su Adam i Eva pojeli.

Kugle

Kugle su zamijenile jabuke na jelki i predstavljaju savršenstvo i harmoniju. One su, takođe, povezane sa planetama i zvijezdama i simbolizuju kosmos i Božji red.

Anđeli

Anđeli su nebeska bića koja služe Bogu i prenose njegove poruke. Oni su, prema vjerovanjima, bili prisutni na Hristovom rođenju i pjevali su slavu Bogu. Oni simbolizuju zaštitu, milost, mir i radost.

Zvona

Zvona se koriste za oglašavanje važnih događaja, kao što su vjenčanja, rođenja, sahrane i praznici. Ona simbolizuju veselje, slavlje, zahvalnost i molitvu.

Šišarke

Šišarke su plodovi četinara, koji sadrže sjemenke. One simbolizuju plodnost, rast, izobilje i mudrost.

Slatkiši

Bombone i mafini se stavljaju na jelku i predstavljaju slast, zadovoljstvo i nagradu. Oni su, takođe, povezani sa djecom, koja ih vole i dobijaju za praznike. Prema vjerovanjima, podsjećaju i na "manu", nebesku hranu koju je Bog slao Izraelcima u pustinji.

Pokloni

Pokloni se ostavljaju pod jelku i predstavljaju ljubav, darežljivost i iznenađenje. Oni su, takođe, povezani sa mudracima, koji su donijeli darove Isusu na njegovom rođenju.

