Zašto se na Filipinima prave drugačiji plišani psi i mačke

Filipinski proizvođač igračaka pravi lutke u vidu kućnih ljubimaca, a ciljna grupa među kupcima su - ožalošćeni vlasnici životinja.

Dejvid Tan sa Filipina preplavljen je narudžbinama ožalošćenih vlasnika kućnih ljubimaca koji žele da se na poseban način sjećaju svojih pasa, mačaka, hrčaka i zečeva, uz pomoć plišanih igračaka.

Tan i tim od 20 zaposlenih koriste fotografije koje šalju kupci lutaka, kako bi kreirali replike svojih preminulih ljubimaca, koristeći sintetičko i po potrebi obojeno krzno.

"Proces se razlikuje od taksidermije, koja čuva tijelo životinje. Ovo je zapravo stopostotna, zaista samo plišana igračka", rekao je Tan, vlasnik fabrike igračaka "Pampanga", prenosi RTS.

Svaki plišani ljubimac košta oko 3.500 pezosa (65 američkih dolara).

Jaja Lazarte 38-godišnja ljubiteljka pasa, rekla da je to cijena koju vredi platiti za uspomenu na njenog šicua.

"Iako čuvam njegov pepeo i imam puno lijepih sjećanja koja me vežu za njega, mnogo je bolje vidjeti nešto što zaista liči na njega", rekla je Lazarte.

Philippines toy maker David Tan is flooded with orders from grieving pet owners who want to memorialize their dogs, cats, hamsters and rabbits with stuffed toys or 'plushies' https://t.co/SQrv3KmijD pic.twitter.com/FRwxphXw10 DM @Waconzy for #marketing #marketingdigital #digit…