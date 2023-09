Zašto se zemljotres u Maroku dogodio baš ispod planine Atlas?

​Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Maroku. Epicentar se nalazio u pobrđu planine Atlas, a ono je i nastalo sudarima tektonskih ploča.

Prema posljednjim podacima vlasti u Maroku, preko dvije hiljade ljudi stradalo je u zemljotresu koji je s petka na subotu pogodio tu zemlju.

To nije konačni crni bilans, s obzirom na to da je više od dvije hiljade ljudi povrijeđeno, stotine su u teškom stanju, a strahuje se od naknadnih potresa.

This is one of the mountain villages in the Imlil region near the top of Jabal Tebqal (the highest peak in the Atlas Mountains ), less than 100 km from the city of Marrakech in Morocco. Buildings have been flattened from the recent earthquake. pic.twitter.com/IZvuvhcbJQ