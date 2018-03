Zaustavila ga policija, a on im dao vozačku Delboyja

Jednog šaljivog vozača zaustavila je policija kako bi mu provjerila dokumente. Ali, u vozačkoj dozvoli pisalo je poznato ime: Del Troter.

Policajci iz Norfolka u Engleskoj tokom redone kontrole zaustavili su zeleni Renault Megane te zatražili od vozača vozačku i saobraćajnu dozvolu. Tada im je u oko upalo poznato lice i ime na dokumentima.

Na ispravama je pisalo: Del Troter, datum rođenja 20. avgust 1958., dozvola vrijedi samo za vozila s tri kotača.

Takođe, na slici se smiješio glumac David Džejson sa svojom prepoznatljivom kapom.

Jedino adresa nije bila Pekam, već Tower Hamlets.

Policajci, i sami veliki ljubitelji kultne serije Mućke, na Twitteru su napisali: ‘#BonnetDeDouche svima, ovome šaljivom vozaču ni lažna vozačka nije pomogla. PotPourri!’, aludirajući time na najpoznatije poštapalice Delboyja Trotera.

Ali, vozač ipak neće biti optužen za krivotvorenje isprava jer mu namjera očito nije bila zavaravanje, već obična zafrkancija.

Dvedesetogodišnjak je samo dobio kaznu jer uz sebe nije imao prave dokumente.

#BonnetDeDouche everybody, not even this #Plonkers fake driving licence could stop their car being seized. Driver reported No DL & No Ins #A47 Terrington. #PotPourri #68 pic.twitter.com/OSJnN2RgII