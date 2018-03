Zaustavila ga policija, pokazao im dozvolu Homera Simpsona

Jedan Britanac je vjerovatno pogoršao situaciju u kojoj se našao, kada je saobraćajnim policajcima nakon prekršaja pokazao vozačku dozvolu sa slikom Homera Simpsona, njegovim podacima i potpisom.

Policija je zbog prekršaja zaustavila muškarca u nepoznatom modelu vozila u Milton Kinzu, a on je izvadio lažnu vozačku dozvolu na ime Homera Simpsona.

Na fotografiji se Homer drži za glavu kao kad izgovara svoje čuveno "D'oh", a u dozvoli je navedena adresa u američkom gradu Springfild.

Policija je na Twitteru objavila fotografiju "lažnjaka", a da stvar bude još gora, ispostavilo se da je čak i adresa "lažna".

Policija je ustanovila da čak ni porodica Simpsonovih u poznatoj crtanoj seriji ne živi na unijetoj adresi.

Kako je saopšteno, vozilo je zaplijenjeno, a vozač je priveden zbog vožnje bez osiguranja i propisne dozvole.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH