Zavirite u najluksuzniji wellnes za konje na svijetu

Svima treba odmor, trenuci opuštanja u bazenu i uživanja u masaži. Nakon teškog dana nema boljeg odmora od uživanja u jacuzziju. Pa čak i kada je riječ o konjima.

Posebno vrijednim i njegovanim Arapskim konjima. Čistokrvni Arapski konj je oličenje ljepote, energije, inteligencije, hrabrosti i plemenitosti, kažu poznavatelji konja.

U Kataru, zemlji poznatoj po Arapskim konjima centar Al Shaqab je takvo mjesto, konjička farma ili pravi 'wellness'.

U predgrađu Dohe smjestio se kompleks koji više nalikuje luksuznom hotelu nego tradicionalnoj farmi konja.

Na ovom imanju konji imaju gust raspored koji uključuje razgibavanje galopiranjem na privatnom trkalištu, svakodnevno trimanje i individualne fitnes programe. Noći i vruće dane provode u ugodno klimatizovanim i besprijekornim stajama.

U blizini modernog dijela nalaze se ostaci originalnih staja izgrađenih puno prije nego što se Katar postao zemlja bogata naftom. Izgrađen oko istorijskih, osmanskih staja Al Shaqab je svjetlucav i moderan konjički objekt koji sasvim jasno prezentuje katarsku opsjednutost konjima ali i veliku želju ove male naftom bogate zemlje za statusnim simbolima.

Centar otvoren i za posjetioce

Centar je otvoren i posjetiocima, a njegovi gosti su ljubitelji konja kojima je postao nezaobilazna stanica. Posebno ih oduševljava mogućnost da vide vrijedne konje kojima je uspjeh zajamčen. Imanje je dio katarske fondacije, prostranog kampusa na rubu grada koji je posvećen promovisanju kulture i edukacije u pustinjskim zemljama, piše CNN. Al Shaqab je osnovan 1922. godine kako bi postao svjetski poznati konjički centar ali i kako bi očuvao katarsku tradiciju uzgoja Arapskih konja.

Razgledavanje započinje uz središnju arenu i traku za trčanje. Vrhunac posjeta je središnji centar 'Breeding and Show Department'.

Dio za vježbanje okružen je pješčanim dijelom na kojem se konji odmaraju. U vrućim razdobljima konji vježbaju u rashlađenim prostorima na traci za trčanje, što je i ključan dio treninga konja za izložbu koji se, za razliku od drugih konja, ne jašu. Iza druge strane ograde nalazi se bazen u kojem konji plivaju, a treniraju se kako bi mogli isplivati pet ili šest krugova.

"Svaki konj prirodno zna plivati, ali mi naše konje podučavamo različitim tehnikama kako bi izgradili i ojačali svoje mišiće. Trudimo se da uživaju", rekao je voditelj Zayed al Hashmi.

"Ne tjeramo ih, radimo to polako. Počinjemo ih učiti dok su još mladi negdje s godinom dana. Tada je lakše. Neki od njih to vole", naglašava. U blizini je jacuzzi za konje, terapeutska kupka koju, kako kaže al Hashmi, konji baš i ne vole. Kada je riječ o masaži njihovih napetih udova ipak više vole ljudski dodir. U ovom svjetski poznatom centru do sada se održalo 420 različitih takmičenja.. Nedaleko od centra za trening su staje u kojima je smješteno 740 konja koliko ih trenutačno živi u ovom centru. Konji znatiželjno promatraju mnogobrojne posjetioce.

Većina konja oždrebljena je u Amiri stajama

Većina konja oždrebljena je upravo u Amiri stajama, privatnom dijelu centra koji pripada katarskoj vladajućojporodici.

Uz ekskluzivno pravo na veliki dio centra imaju i ekskluzivno pravo na svako ždrijebe. Konji se ovdje treniraju i za takmičenja izdržljivosti u dugim utrkama po 120 km koje su jako popularne i u susjednim zemljama. Al Shaqab je svjetski poznat zahvaljujući pastusima šampionima u raznim disciplinama, od izdržljivosti od preskakivanja prepona, dresure i sl. Nedavno je konj uzgojen i treniran upravo u ovom centru Falah Al Shaqab proglašen Zlatnim prvakom na izložbi arapskih konja u Scottsdaleu, Arizona.

Ne zaboravimo spomenuti kako centar na raspolaganju ima posebni veterinarski centar kojem je cilj postati regionalnim centrom za liječenje konja, te edukacijski centar za djecu od šest do 18 godina u kojem uče o konjičkom životu u nadi kako će uvijek biti spremna nova generacija stručnjaka, uzgajivača i jahača konja. Poseban dio centra je i velika otvorena elegantna arena. Gostima je na raspolaganju hotel i restoran a u planu je izgradnja luksuznog hotela sa sedam zvjezdica koji bi ugostila sve one ljubitelje konja koji žele osjetiti atmosferu ovog mjesta. I uživati poput pravog ljubitelja Arapskih konja. Sa stilom.