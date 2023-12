Zavirite u urnebesni "Njemačko-hercegovački rječnik" (VIDEO)

Gib kinder mutter - daj dite materi ili Cvajhundad fom place - dvista smista, samo su neke od fraza iz 'Njemačko-hercegovačkog rječnika' proizvedenog u Livnu.

Naime, na ovom projektu radila je dobro poznata glumačka ekipa s popularnog YouTube kanala 'Jure i Mate'. Radi se o rječniku koji kroz humorističan način donosi prevode hercegovački, ali i izraza iz cijele regije koje koriste ljudi koji trbuhom za kruhom odlaze u ovu zemlju.

"Prije više od sedam godina krenuli smo izbacivati na našem YouTube kanalu 'Jure i Mate' sve te teme vezane za dijasporu i njemački jezik i sav taj neki humor koji je prihvaćen. Ne radi se tu o nekom ruganju, ljudi su to prihvatili. Većina nas koji to radimo imamo svoju rodbinu, braću i sestre u Njemačkoj, tako da je to neki prihvaćeni humor koji je nama presimpatičan", kaže za Hercegovina.info Luka Mamuza jedan od idejnih začetnika ovog rječnika.

Uskoro je došla i ideja da se sav taj trud, rad i humor sažme na jedno mjesto.

"Sama ideja za rječnik se javila prije četiri ili pet godina, ali smo čekali pravi trenutak za to. To je proizvod koji je obuhvatio sav naš rad koji traje više od sedam godina. Željeli smo sav taj naš rad staviti u jedan proizvod da se ljudi mogu malo nasmijati i da mogu vidjeti te izraze. Naravno, to se ne može prevesti na njemački, to je nepravilno. Jedan Nijemac to ne može razumjeti, ali onaj tko poznaje naše izraze bit će mu smiješno. Imali smo puno drugih privatnih poslova, radili smo i 'Balkaniku', tako da smo izabrali ovaj trenutak za objavljivanje istog".

Ekipa je dobro uhodana kada su u pitanju projekti ovog društva koje godinama nasmijava brojne.

"Radila je ekipa iz 'Jure i Mate', osim Ivana Šagolja koji je izašao kao glumac iz našeg kanala. On će s nama odraditi Balkaniku drugi dio. Ruke nam je dao" Pere Eranović koji je igrao 'Spliću' u našem filmu Balkanika. On je stigao na naš kanal kao novi lik i bit će od sada s nama. Pomogao nam je oko skečeva, puno nam pomaže i veliki nam je izazov s njim igrati jer se radi o akademskom glumcu, a s druge strane je i naš Livnjak. Po meni je on jedan od boljih hrvatskih glumaca trenutno".

Pitamo Luku može li se nešto naučiti iz rječnika.

"Pa baš i ne može, jedino ako nam nekada u budućnosti priznaju hercegovački jezik onda će se iz njega moći nešto i naučiti", kaže Luka uz smijeh.

"Rječnik je više šaljiv i humorističan. Nije to možda samo hercegovački rječnik, nego svih ljudi s ovih prostora koji koriste takve izraze, iz cijele regije, no hercegovački tu prednjači i najprivlačniji je", dodaje.

Isti su predstavili na svom kanalu uz odličan video. Po prvi put u klipu se pojavila sada već čuvena baba Anđuka.

"U skeču su svoje uloge imali: Zdravko Grgić Grga, Pere Eranović, Luka Mamuza, kamerman Frano Duvnjak, ton majstor Mario Konta. Kada je riječ o ostalim likovima bili su tu Dragan Keškić, Darko Krivić, Slaven Ivanković, Ivo Krišto, Danijel Knez, Ruža Čeko naša čuvena baba Anđuka koji je put igrala u našem klipu. Nismo joj prikazali lice jer je ona mit. Također, u klipu je bio i moj dida Luka Mamuza".

