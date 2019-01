Zbog rijetke bolesti ne može da čuje muškarce

​Jedna Kineskinja je nedavno dospjela na naslovne stranice jer je dobila rijedak sindrom gubitka sluha zbog kojeg nije u mogućnosti da čuje niske frekvencije kao što su glasovi muškaraca.

Žena iz Ksiamena, na istočnoj obali Kine, znala je da nešto nije u redu kada se probudila ujutro i shvatila da čuje sve zvukove, osim govora njenog momka. Dan prije nego što je primijetila problem, ova Kineskinja je imala zujanje u ušima koje nije shvatala previše ozbiljno, te se nadala da će dobar san otkloniti ovaj problem. Kada se probudila naredni dan, bila je u šoku jer nije mogla da čuje ništa od onoga što je izgovarao muškarac pored nje.

Nakon ovoga, Kineskinja je otišla u lokalnu bolnicu, gdje su joj specijalisti dijagnostikovali rijedak sindrom gubitka sluha zbog kojeg nije u mogućnosti da čuje zvukove niže frekvencije.

"Ona je mogla i da čuje i da razumije mene kada sam joj se obraćala, međutim kada je mladi pacijent ušao u ordinaciju, njega nije mogla ništa da čuje”, rekla je dr Lin Ksiaoning, specijalista u bolnici.

Istraživanja su pokazala da ovaj rijedak gubitak sluha pogađa jedno od 13.000 ljudi koji imaju problem sa sluhom i obično je teško dijagnostikovati ovaj oblik bolesti. Zasad nisu poznati uzroci ovog oboljenja i niko od doktora ne zna zašto ovo oboljenje nastaje.

Postoje različiti tipovi ove bolesti. Pojedini pacijenti ne mogu da čuju niske tonove, kao što je npr. zujanje frižidera. Ipak, u slučaju ove Kineskinje bolest je došla u mnogo ekstremnijem nivou zbog kojeg ne može da čuje muškarce i sve ostale niže tonove.

Doktorka koja liječi ovu Kineskinju smatra da je gubitak sluha prouzrokovan stresom, jer se pacijentkinja suočavala sa stresnim poslom, nedostatkom sna i veoma napornim periodom godine.

S obzirom na to da je to prvi put da se ova pacijentkinja suočila sa gubitkom sluha, doktori smatraju da bi ona trebalo brzo da se oporavi. Sve do tog trenutka, jedini način da komunicira sa svojim momkom je putem tekstualnih poruka ili znakovnog jezika.

