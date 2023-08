Želi razvod poslije jednog dana braka zbog svadbene torte

Novopečena supruga je rekla da se želi razvesti od muža samo dan nakon vjenčanja zbog šale sa svadbenom tortom koju je napravio.

Ona je detaljno opisala situaciju u Slejtovoj kolumni savjeta "Dear Prudence" prošle godine, objasnivši zašto je tačno željela prekinuti svoj brak tako iznenada.

Njene izjave možete pronaći u nastavku:

"Udala sam se malo prije Božića i nadam se da ću se razvesti ili poništiti brak do kraja januara.

Nikada mi nije bilo stalo do vjenčanja, ali nisam se tome protivila. Pa kada me je moj momak zaprosio 2020., odlučili smo se za to.

Svako od nas je preuzeo otprilike pola odgovornosti za organizaciju vjenčanja, ali mislim da sam bila prilično razumna u pogledu kompromisa kad je on nešto stvarno želio."

Postojalo je samo jedno 'tvrdo i brzo' pravilo, od žene kada se radilo o vjenčanju, a to je bilo da mladoženja "ne trlja tortu u njeno lice na prijemu."

"Misleći da je razuman čovjek koji me dobro poznaje... ali nije", nastavila je.

"Umjesto toga, zgrabio me je za potiljak i gurnuo mi glavu u tortu. To je bilo planirano jer je torta bila uništena, a imao je hrpu kolača kao rezervu."

Bio je to potez koji je na kraju natjerao mladu da preispita svoju vezu.

"Sljedeći dan sam mu rekla da smo završili."

Ali ljudi oko nje pozivaju je da se pomiri sa svojim novim mužem i da mu da drugu priliku jer vjeruju da mlada "pretjeruje".

"Vrlo sam klaustrofobična nakon saobraćajne nezgode prije mnogo godina i potpuno sam se uspaničila kad me je gurnuo u kolač i tamo držao", objasnila je žena.

Potom je dodala:

"Svi su toliko ujedinjeni i sigurni u svoje uvjerenje da činim užasnu grešku da se pitam jesu li u pravu."

Kao odgovor, Prudens je savjetovala mladu da posluša samu sebe, nazvavši mladoženjine postupke "crvenom zastavom".

"Svi su sigurni da griješite, ali nisu oni ti koji se svaki dan moraju probuditi s muškarcem čije ih ponašanje masovno odbija. Vi griješite. Dakle, morate slušati samo sebe", rekla je Prudens.

Nastavila je:

"Mislim da je ono što je učinio ustvari upozorenje da ne poštuje tebe i tvoje želje - da ne spominjem fizičku agresiju - ali čak i da nije, dovoljna je činjenica da ti se stvarno nije sviđalo.

Napravite mentalnu bilješku o tome ko od vaših voljenih ne cijeni vašu sreću i nastavite s razvodom," zaključila je Prudens.

Priča je takođe podijeljena na Redditovom forumu "Wedding Shaming" gdje su ljudi takođe podržali odluku novopečene suprugu, prenosi "Indy100".