Želja za životom jača od pakovanja: Kraba pokušala pobjeći iz supermarketa (VIDEO)

Jedna kraba imala je veoma veliku želju za životom i pokušala je da pobjegne iz japanskog supermarketa.

Snimak pokušaja bjekstva iz pakovanja objavljen je na društvenim mrežama, uz poruku "Nikada ne odustaj", prenosi N1.

Crab tries to flee from Japanese grocery shop Follow us on Telegram: https://t.co/gtQwYY5WSl pic.twitter.com/qRto4e8evJ