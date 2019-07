Zemljotres napravio pukotinu na zemlji vidljivu iz svemira

Poslije zemljotresa jačine 7,1 stepen koji je u petak pogodio Kaliforniju, nastala je ogromna pukotina na površini Zemlje.

Radilo se o drugom jakom potresu koji je pogodio to područje za 48 sati.

Epicentar potresa bio je u blizini grada Ridžkresta, oko 240 kilometara sjeveroistočno od Los Anđelesa.

U tom gradu zabilježena je veća materijalna šteta, a nekoliko osoba je povrijeđeno.

Ljudi su u panici bježali na ulice, oštećene su kuće, zgrade i javne ustanove. "Zemljotres je bio deset puta jači nego onaj dan ranije", rekli su seizmolozi.

Neposredna šteta odmah je bila vidljiva, ali ono što je iznenadilo sve jeste promijenjen izgled tog područja, prenosi CNN.

This photo was taken on 178 SW of Trona. The road is now closed for repairs. pic.twitter.com/TOuf6XlwgJ