Žena ispustila bebu da spasi čašu šampanjca

Nepoznata žena iz SAD bila je na kauču i igrala se s bebom, a ispred nje bio je sto i čaša šampanjca. Znatiželjna beba pokušala je da dohvati čašu, a baka se našla u situaciji gdje je morala da bira koga, odnosno šta će spasiti - bebu ili alkohol.

Iako se malo šampanjca prolilo, čaša je spasena - ali zato je beba završila na podu.

Video se dijeli društvenim mrežama, a u opisu originalno piše:"Kada konačno postaneš odrastao čovjek pa postaviš svoje prioritete".

Mnogi ovaj snimak komentarišu tako da se "baka jednostavno spetljala", da je željela da "zaustavi bebu da uzme čašu", ali ima i onih koji su vrlo negativno komentarisali riječima da "ima potpuno pogrešne prioritete".

U komentarima su se našli i oni koji su komentarisali da je jednostavno mogla da podigne dijete u krilo - ono bi pustilo čašu i sve bi prošlo u redu, prenosi Mirror.

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT