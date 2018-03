Žena koja je preživjela Mengelea: Ubrizgao mi je smrtonosni virus, ali sam se izborila

Nevjerovatan život Eve Mozes Kor počeo je u januaru 1934. godine u rumunskom okrugu Salaj tik uz granicu s Mađarskom. Odrasla je u zaseoku Porc, u velikoj porodici, uz dvije starije sestre i bliznakinju Miriam.

Otac i majka bili su zemljoposjednici i bavili su se poljoprivredom, sve do 1940. kada su selo okupirali mađarski naoružani nacisti. Za porodicu je to bio početak pakla, jer su bili jedini Jevreji u okrugu. Otac i dvije starije sestre odvojili su se od Evine majke, koja je zgrabila dvije mlađe djevojčice i povela ih sa sobom. To je bio posljednji put da je Eva vidjela oca i sestre Edit i Aliz.

Porodica je u maju 1944. godine vozom transportovana u Aušvic Birkenau, a tamo su majku odvojili od djevojčica.

"Na ulazu u logor su nas razdvojili. Sjećam se da je njemački vojnik pitao mamu jesmo li Miriam i ja blizanakinje, a kad je rekla da jesmo, odmah nas je odvojio od nje. Počele smo da plačemo, a i naša majka je počela jako da plače. Nismo imale pojma da je to posljednji put da vidimo mamu i da ćemo sestra i ja biti isporučene Anđelu Smrti, ispričala je ova energična 84-godišnjakinja.

Tada već 10-godišnju Evu i Miriam pridružili su grupi od oko 1.500 djece na kojima je zloglasni dr. Jozef Mengele radio najokrutnije medicinske eksperimente. Naročito su ga zanimali blizanci jer je htio da otkrije njihovo genetsko porijeklo, budući da je htio da stvori 'čistu arijevsku rasu'.

"Doveli su nas u prostoriju po kojoj su trčali štakori, a ljudi su bili iznemogli, bolesni i puni ušiju. U toaletu je na podu ležalo troje mrtve djece. U tom trenutku čvrsto sam u sebi odlučila da ću učiniti sve što je moguće da Miriam i ja ne završimo svoj život na tom prljavom podu", prisjeća se Eva koja je zajedno sa sestrom nekim čudom preživjela Mengeleovu torturu.

Evi je ubrizgao dozu smrtonosnog virusa. Mengele je rekao da joj s tom dozom preostaje još najviše dvije nedjelje života. Njena borba za život trajala je mnogo duže.

Gubila je svijest i vraćala se u život zbog visoke temperatura nekoliko desetina puta. Bila je na samrti, ali je preživjela.

Baš kako je i obećala sebi i sestri, Eva i Miriam dočekale su dolazak Crvene Armije i žive su napustile logor. Nakon završetka Drugog svjetskog rata preselile su u Izrael i tamo nastavile da žive.

Eva se kasnije udala za bivšeg logoraša iz Bučenvalda i zajedno su preselili u SAD i postali roditelji dvoje djece.

"Tek nakon što mi je umrla sestra, odlučila sam da je vrijeme da prestanem da mrzim i da svoju prošlost ostavim iza sebe", kaže Eva Mozes Kor koja je najprije 1984. osnovala Udruženje "CANDLES" - za djecu koja su preživjela nacističke laboratorijske eksperimente.

Godine 1995. osnovala i pokrenula Muzej Holokausta i edukacioni centar "CANDLES" u kojem je objašnjavala šta su sve proživljavala djeca pod zločincem Mengeleom i njegovim genetičkim eksperimentima na živim ljudima.

Ali, ova izvanredna žena uspjela je ono što malo kome polazi za rukom:

"Od tad sam odlučila da pokažem ljudima kako se prašta. Oprostila sam čak i Mengeleu. Opraštam i svim nacistima zbog njihovih zločina. Istog trenutka kad sam odlučila da oprostim, sav moj bol koji se u meni sakupljao više od 50 godina, istog trena je nestao i osjetila sam nevjerovatno olakšanje. Prestala sam da budem žrtva Aušvica i prestala da budem zarobljenica svoje prošlosti", kaže ona.

I danas putuje svijetom i neumorno širi svoju poruku mira, ljubavi i oproštaja.

