Žena prebila krokodila motkom i spasila supruga

Entoni Žuber (37) je pecao sa 12-godišnjim sinom na brani u Južnoj Africi, kada se najlon zakačio za drvo. Kako bi riješio problem sišao je u vodu, i tada se dogodio iznenadni napad.

Krokodil, dugačak četiri metra, vrebao je iz prikrajka i munjevito napao. Čeljustima je uhvatio noge žrtve i počeo da je guta.

“Čekao je u zasjedi i iskoristio priliku dok sam bio u vodi. Čim me zgrabio, počeo je strahovito da mlatara glavom. Letio sam na sve strane”, rekao je kasnije čovek.

Entoni nije mogao da vidi svoje noge, jer ga je krokodil progutao do pojasa.

“Sve što sam video su očnjaci i zle oči. Povlačio me u duboku vodu, kako bi me udavio. Pokušao sam palčevima da mu izbijem oči, ali nije vrijedelo. Bacao me levo-desno”.

On ističe da u tim trenucima nije osjećao bol.

Man half-swallowed by a 13ft crocodile is saved when his wife bashes the reptile over the head with a log as it thrashed around trying to drown him at South African fishing spot https://t.co/gyEDlKJsaz #Australia #13ft #African