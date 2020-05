Žene u ova tri horoskopska znaka su drugačije i zato su fatalne

Svaka osoba ima kriterijume koje traži u partneru, ali astrologija kaže da žene u ovim horoskopskim znakovima privlače muškarce bez obzira na sve.

Njihova harizma i nevjerovatna ličnost privlače pažnju. Portal "Pink vila" donosi tri znaka koji muškarce obaraju s nogu, prenosi B92.

Bik

Žene rođene u znaku Bika jako su šarmantne, a muškarci za njima lude. Žive život po svojim pravilima i vole muškarce koji mogu da im se prilagode. Njihova bezbrižnost nešto je što najviše privlači suprotni pol.

Škorpija

One privlače svojom ljepotom i ponašanjem. Same sebi daju dosta vremena pri biranju partnera kako bi dobro odabrale. Teško ih je impresionirati, a muškarce to snažno privlači.

Blizanci

Vrlo su društvene, a privlače ih muškarci koji su spremni da zbog njih sve žrtvuju.