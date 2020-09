Ženske čizme stare 2.300 godina

Altajsko gorje proteže se kroz centralnu i istočnu Aziju, prelazeći Kinu, Mongoliju, Rusiju i Kazahstan.

Na ovom području nalaze se brojni grobovi drevnih naroda, čudesno očuvani zbog tzv. trajnog leda ili permafrosta koji prekriva Altajsko gorje.

Ne samo da je permafrost očuvao tijela, već i lične predmete koji su zakopani s umrlim. Baš kao što su egipatski, uz svoje mumije, stavljali predmete koji bi im mogli zatrebati u zagrobnom životu, tako su radili i Skiti, nomadsko pleme koje je naseljavalo ovo područje u periodu od 9. do 2. vijeka prije nove ere.

U ovim grobnicama pronađeno je mnoštvo predmeta, no par ženskih čizmi možda su najdivniji primjerak pronađen do danas. Čizme, napravljene od kože i drugih materijala, ukrašene su perlicama, vunenim pletenicama, i zakrpama sa slatnim lišćem.

Perlice u obliku listova lotosa razmješteni su na čizama u gracioznim uzorcima, a potplati su ukrašeni s više kuglica i malim pravokutnim komadićima pirita. Pirit ne pokazuje znakove nošenja što navodi istraživače da vjeruju kako je cipele možda nosila izuzetno važna žena za posebne prilike ili su napravljene da ih nosi kad bude pokopana. Istoričari nagađaju da su Skiti cijenili potplat svojih čizama jer, dok su sjedili oko vatre, izlagali bi ih pogledu svojih susjeda, nekad prijatelja, a nekad i ne.

Starost čizmi, koje se danas nalaze u Državnom muzeju Ermitaž u Sankt Peterburgu u Rusiji, procijenjena je datiranjem ugljenikom na otprilike 2.300 godina.

Kako su Skiti bili nomadi, sve što su posjedovali moralo je biti lagano i malo. Pa je tako u grobnicama na planinama Altaj pronađen niz malih sklopivih stolova. Bilo je nekih koji su bili visoki samo oko sedam centimetara, a pronađeni su drugi visoki oko osamnaest centimetara. Noge su se mogle ukloniti, a većina je cinobarom bila obojena u crveno.

Jedino što su ovi nomadi ostavili bile su pomno oblikovane grobnice prekrivene gomilama zemlje. U većini grobova bili su važni ljudi koji bi imali finansijske mogućnosti da naprave takve grobnice, u kojima su često bili i konji, okrenuti prema istoku.

Većina tijela bila je prekrivena tetovažama, a uočeni su tragovi udaraca i slomljenih kostiju, što znači da su često učestvovali u nasilnim događajima, a ime Skiti često je bilo sinonim za okrutnost. U mnogim grobnicama nalazila se i spaljena marihuana, zbog čega naučnici vjeruju da su Skiti znali da pomaže kod bolova.

