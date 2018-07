Zlatni retriver spasio vlasnicu od ljute zvečarke

Da je pas ne samo čovjekov najbolji prijatelj, nego i najvjerniji čuvar, svjedoči slučaj iz Arizone.

Naime, zlatni retriver Todd krenuo je u dugu šetnju sa svojom gazdaricom Paulom Goodwin. Ali, tokom planinarenja naišli su na zmiju čegrtušu.

" Bilo je to predivno jutro i silazili smo niz brdo kada sam skoro nagazila na čegrtušu. Ali moje herojsko štene Todd me spasio! Iskočio je odmah ispred moje noge gdje bi me zmija sigurno ugrizla. Tako izgleda heroj", napisala je Paula na svom Facebook profilu.

Nažalost, njegov herojski čin nije završio baš dobro po njega. Čegrtuša ga je ugrizla za njušku zbog čega mu je desna strana jako natekla.

A, Todd je brzo odvezen veterinaru gdje je dobio lijek i očekuje se da će se u potpunosti oporaviti. Paula je nakon ovog incidenta pokrenula i kampanju za skupljanje novaca kako bi svaki pas koji naleti na zmiju dobije brzu i odgovarajuću terapiju.

Maleni Todd je od svoje gazdarice dobio i plašt zbog svog herojskog čina.

