Zmija mu se omotala oko točka

Sezona monsuna koja obično traje od jula do septembra na ulice Indije izmami svakakva stvorenja na ulice.

Zato i ne treba da čudi što je jedan momak zatekao džinovsku zmiju kako se obmotala oko njegovog točka.

Momak se taman spremao da uđe u vozilo kada je kod blatobrana ugledao "čudnu njušku".

Pogledao je malo bolje i shvatio da mu se oko zadnjeg trapa obmotala zmijurina. I dok bi vjerovatno gotovo svako u toj situaciji utrčao u automobil i dao gas kako bi likvidirao neman, ovaj mladić je pozvao pomoć i skidao točak da bi je spasao.

In monsoon snakes can sneak into vehicles. Just be little careful. pic.twitter.com/C6mzWkZSLH