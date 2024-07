Znate li šta znači skraćenica “OK”?

Skraćenica “OK” je univerzalna i skoro da nema osobe na svijetu koja je ne bi razumjela. Ipak, postoji nekoliko teorija koje je pravo značenje ove riječi

Okej, O.K. ili OK, je riječ koja potiče iz angloameričkog engleskog jezika. Njeno preneseno značenje je da je sve u redu. Izraz se smatra jednim od najpopularnijih na svijetu, a koristi se u mnogim jezicima, uključujući i srpski.

Porijeklo ove riječi nije sasvim poznato. Postoji veliki broj manje ili više uvjerljivih teorija. Gestikulacija reči OK prstima se iskazuje tako što palac i kažiprst formiraju krug. Međutim, u raznim svjetskim regijama se znak različito tumači. U Južnoj Americi ovaj gest može imati uvredljiv ili vulgaran značaj.

Prvo poznato pismeno korišćenje riječi OK se dogodilo u “Boston morning postu” 23. marta 1839. u rečenici: “He…would have the “contribution box”, et ceteras, o.k. – all correct – and cause the corks to fly, like sparks, upward.”

Razlog da se “all correct” ne piše skraćenicom AC nego OK potiče iz mode tih godina. Namjerno pravopisno netačno napisane skraćenice “oll korekt”, kao i KY za “no use” (know yuse) – nema svrhe, prenosi NSuzivo.

