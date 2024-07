Znate li šta znači srce u kafi?

Jednom davno je etiopski pastir iz plemena Galla primijetio da su njegove koze izrazito hiperaktivne kada bi se pogostile neobičnim crvenim bobicama s obližnjeg drveta. I sam je stoga probao bobice, a učinak na njega je bio isti.

Svoje otkriće je povjerio lokalnom svešteniku koji je crvene bobice proglasio "demonskim voćem" i bacio ih u vatru. U tom trenu zrakom se počeo širiti predivni, opojni miris te je sveštenik zamolio svoje pomoćnike da ih maknu s vatre i ohlade u vodi kako bi ih mogao proučiti. Voda je promijenila boju, a sveštenik i pomoćnici su probali bobice te otkrili da im pomažu da duže ostanu budni.

Ovo je samo jedna od legendi koja se veže uz istoriju kafe - drugog najpopularnijeg pića u svijetu i prvog u određenim zemljama kao što je SAD, Australija i Etiopija koja se naziva pradomovinom drva kafe. Dok su je neki željeli zabraniti, drugi su je opjevavali.

"Crna kao đavo, vruća kao pakao, čista kao anđeo, slatka kao ljubav" opisao je kafu književnik Honore de Balzac, dok je kompozitor Johann Sebastian Bach njoj posvetio kantatu.

Kako se kafa u međunarodnoj trgovini nalazi odmah iz nafte, ne čudi što je dobila nadimak "crno zlato". Osmansko carstvo među prvima je naveliko trgovalo s kafom, ali i svakodnevno uživalo u njenom mirisu i okusu. "Turska kafa" i danas je simbol kulturne baštine tog naroda, a voljena je i u obližnjim zemljama te na Balkanu. Otkrićem kafe mnogi narodi spojili su ljubav prema crnom napitku s drevnom vještinom – gatanjem. Čovjek od pamtivijeka želi znati šta će mu se dogoditi u budućnosti; barem malo su znatiželjni čak i oni koji ni u snu ne bi priznali da ih zanima njihova sudbina. Ako ste u drugoj grupi, gatanjem iz taloga kafe možete se sjajno zabaviti i malo zaboraviti na brige. Ako ništa drugo, u pauzi od gledanja Europskog prvenstva u fudbalu. Ipak, gatanje iz kafe vještina je koja zahtijeva određena pravila kako biste što preciznije tumačili simbole i došli do zanimljivih spoznaja. Primjerice, hoćete li uskoro otići na putovanje ili se masno obogatiti.

Gata se iz samo jedne kafe

Prvo pravilo proricanja iz kafe glasi: mora biti jaka i skuvana na turski način, ali bez ikakvih dodataka. Srednje gusta je najbolji izbor, odnosno da nema ni previše ni premalo taloga. Kako biste to postigli, izmjerite količinu vode u šoljici u koju želite uliti kafu, prebacite je u lončić i zakuvajte. U šoljicu odlijte trećinu vode, a u preostalu vodu u lončiću dodajte dvije do tri kašičice kafe. Pustite da zakuva tri puta i digne se gotovo do ruba lončića te je potom brzo maknite s vatre i podlijte vodom iz šoljice.

Iako su šoljice s raznim motivima poput tačkica, mačaka ili cvijeća danas vrlo popularne (priznajte, imate barem jednu), šoljica za gatanje iz kafe mora biti čisto bijela, posebno iznutra kako šare ne bi ometale prepoznavanje simbola. Nadalje, kafa se ispija polako i opušteno pa ako vam se žuri, bolje je da niti ne započinjete ovaj ritual. Ostavite ga radije za sljedeći dan, budućnost neće pobjeći.

U šoljicu se gleda samo nakon prve popijene kafe, a važno pravilo je i da se pije samo s jedne strane jer se prema tome određuje šta u šoljici predstavlja prošlost, a šta budućnost. Kada ste popili kafu, okrenite šoljicu tri put u lijevoj ruci kako bi se talog razlio, a potom je okrenite na tanjirić. U tom trenutku mogla bi vas preplaviti znatiželja, no ne podižite šoljicu barem deset minuta dok se talog ne posuši i formira simbole.

A sad najzabavniji dio!

Možda je tih deset minuta bilo najdužih u vašem životu, ali vjerujemo da će se isplatiti jer sada slijedi ono najzabavnije – gatanje. Prije nego počnete tumačiti simbole, važno je znati da lijevi dio od mjesta gdje ste pili kafu predstavlja prošlost, sredina sadašnjost, a desni budućnost. Nadalje, simboli bliži vrhu šoljice označavaju događaje koji će se brže odviti, a oni pri dnu predstavljaju upozorenja te one situacije koje su već započele.

Kako biste otkrili šta vam je život namijenio, ali i šta vam iz prošlosti ne da mira, važno je da simbole interpretirate kao cjelinu, a ne samo zasebno. Talog od kafe može formirati svašta, ali samo je na vama kako ćete te simbole protumačiti i šta ćete uopšte u njima vidjeti. Zbog toga je gatanje iz kafe lično iskustvo. Naravno, možete ići i kod profesionalnih gatara, ali za dozu zabave dovoljna su i naširoko poznata tumačenja koja se mogu pronaći bilo gdje na internetu.

Najčešći simboli u šoljici su životinje, brojevi, geometrijski oblici i stvari iz svakodnevnog života. Talog može formirati svakakve kombinacije i to svega nabrojanog, što tumačenje čini još uzbudljivijim. Pa, pogledajmo najčešće simbole i njihova značenja.

Životinje

Mačka – Okruženi ste lažnim prijateljima, pazite da ne upadnete u zamku neiskrenog prijateljstva. Ovaj simbol takođe može označavati svađu u porodici, podmetanje i prevaru.

Pas – Ova životinja predstavlja iskreno prijateljstvo. Okruženi ste ljudima koji su vam odani i u njihovom društvu ste sigurni. Pokažite da ih cijenite i ponudite im pomoć ako je potrebna.

Riba – Simbol ribe ima dva značenja. Može značiti da vas u poslu ili na emotivnom planu očekuje sreća i zadovoljstvo, ali ako u talogu ima više riba, one znače brige. Što više riba, to više briga.

Konj – Konj u statičnom položaju simbolizuje skoru romansu, dok u trku označava dobre vijesti. Konj takođe može simbolizovati nenadani dobitak, skladnu vezu ili prijateljstvo.

Ptica – Stižu vam radosne vijesti, posebno ako je riječ o ptici selici.

Zmija – Simbolizuje opasnost, izdaju, neprijateljstvo, intrige. Velika zmija znači klevetu, mala upućuje na to da neko pokušava narušiti vašu reputaciju. Više zmija nagovještavaju razočaranje u nekoga.

Slon – Predstoji vam veliki dobitak i uspjeh, ali sa zakašnjenjem. Takođe može značiti i to da ste zaljubljeni u nekoga ili je neko u vas.

Leptir – Označava nepromišljenost, lakomislenost, naivnost pa povećajte oprez. Ako je leptir okružen tačkama, moguća je lakša bolest.

Zmaj – Označava nesuglasice i svađu, bilo na poslu ili kod kuće.

Brojevi

0 – Stalno iznova završavate u jednoj te istoj situaciji.

1 – Novi početak, nešto novo, uspjeh. Imate moć, možete sve promijeniti što vas smeta.

2 – Mirnim putem ćete postići dogovor. Dvojka može označavati i sumnju u nekoga ili nešto.

3 – Broj tri simbolizuje ljubavni trokut, ljubomoru ili neodlučnost oko tri stvari ili tri pojedinca.

4 – Očekuje vas poslovni uspjeh, a možda i razgovor u četiri oka još jednom osobom.

5 – Označava veliki uspjeh u bilo čemu čega se primite. Može značiti i veliku ljubav, strast, ali i prevaru.

6 – Vjenčanje, brak, velika ljubav.

7 – Sedmica označava novu ljubav i sreću

8 – Velika borba i pobjeda. S druge strane, ljubomora.

9 – Upoznaćete nekog novog ili smisliti novi hobi. Pred vama su lijepa vremena.

Drugi simboli

Tačka – Tačke imaju dvojako značenje – poruke ili novac. Više tačaka znači više novca, a ako su pri dnu šoljice, znači da se "slivaju" u kuću.

Crta – Sve ravne linije pokazuju plan s određenim ciljevima, dok valovite znače nesigurnost. Okomite crte znače ciljeve koje ste sebi postavili; što su veće i tamnije, to će ishod biti povoljniji.

Krug – Krug simbolizuje sveukupni uspjeh u bilo kojem području života.

Trokut – Očekujte promjene.

Kvadrat – Priželjkujete udobnost i mir, moguće da ćete ih i dobiti ako već niste.

Srce – Može imati i pozitivno i negativno značenje, zavisno gdje se pojavljuje u šoljici. Ako je pri dnu na lijevoj strani od mjesta gdje su usne dodirivale šoljicu, ne možete se riješiti osjećaja iz prošlosti. Ako je srce desno od mjesta pijenja, iskustva su vas učinili snažnijima. Ako je srce na vrhu i desno, u vaš život doći će nova ljubav, a ako je na vrhu i lijevo, slijedi vam rastanak ili razvod.

Sunce – Popularnost, moć, sreća u svim poslovima, sudbina je na vašoj strani.

Mjesec – Možda će u vaš život ući nova osoba, iskusićete uzbudljivu avanturu. Pun mjesec znači srećnu ljubav i brak, prva ili treća četvrtina novi posao, druga četvrtina sreću sa zakašnjenjem, dok mladi mjesec nagovještava sklapanje braka iz ljubavi. Mjesec sa zvijezdom znači rastanak.

Planine – Veliki uspjeh je pred vama, a što je planina veća, ishod je bolji.

More/voda – Puno novca, posebno ako je pri dnu šoljice.

Cvijeće – Velika radost, srećan brak.

Oko – Neko čezne za vama. Može značiti i da budete na oprezu jer neko prati svaki vaš potez.

Brod – Do vas će doći optimistične vijesti.

Avion – Spremite se, predstoji vam uzbudljivo putovanje, prenosi Jutarnji list.

