Aca Lukas i Milica Pavlović: Ljubav nas je spojila

Muzičke zvijezde Aca Lukas i Milica Pavlović već od prvog susreta prepoznali su jedno u drugom srodne duše pa su godinama gradili odnos pun poštovanja i razumijevanja, što ih je dovelo do zajedničke saradnje, a ne isključuju mogućnost ni da će njihovo prijateljstvo prerasti u iskrenu ljubav

Kada je prvi put vidio na sceni Zvezda Granda tadašnju učsnicu Milicu Pavlović (26), pjevač Aca Lukas (49) odmah je znao da ona posjeduje potencijal da postane jedna od naših najvećih muzičih zvijezda.

Šest godina kasnije, kolege koje su u međvremenu postale i prijatelji, odlučli su se za prvu zajedniču saradnju i snimanje duetske pesme "Kidaš me". Njihovu numeru potpisuje najpoznatiji grčki kompozitor i muzičar i producent Evangelos Tasopulos Fivos, koji je specijalno za ovu priliku doputovao u Beograd da bi se pobrinuo da svaki detalj singla bude besprijekorno urađen.

Zajednički rad još više je zbližio Milicu i Acu koji kažu da ih nakon ovog iskustva vezuje zajednička ljubav te ne isključuju mogućnost da njihov odnos u budućnosti preraste u nešto mnogo ozbiljnije od prijateljstva.

"Oboje mnogo volimo muziku i posao koji radimo, što nas je spojilo i zbližilo", rekao je Lukas.

Milica ističe da je imala to zadovoljstvo da Acu Lukasa upozna na samom početku svoje karijere i da prvi kompliment od neke velike zvezde dobije upravo od njega.

"On je i tada bio velika zvezda, a ja klinka koja je iz Bunibroda došla u 'Zvezde Granda' da okuša sreću i pokuša da napravi karijeru. Prvi put kada me je video, javno mi je rekao kako je siguran da ću biti velika zvezda i da ću napraviti karijeru, a nedavno je javno istakao i da je za sve ove godine u takmičenju te reči uputio samo meni. U tom momentu, kada sam tek počinjala svoju borbu, to su bile reči za koje sam se uhvatila i one su mi bila motivacija da se izborim sa svim problemima i ostvarim svoje snove. Zato mene za Lukasa od samog početka veže neka vrsta ljubavi, kao prema čoveku koji mi je ulio samopouzdanje i dao neophodan podstrek", istakala je Milica.

Dodala je da se sa godinama njihov odnos razvijao,da ih vezuju razni višesatni razgovori o žvotu, poslu, ljudima i kako je Acu dobro upoznala.

"Tako mogu da kažem da ga zaista cenim, poštujem i volim jer je on jedan veoma specifičann muškarac, dobar čovek i veliki laf", kaže Milica.

Aca dodaje da se sjeća da je bio u žiriju "Zvezda Granda" kada je Milica bila jedan od takmičara i pošto uvijek otvoreno kaže šta misli, kada ju je prvi put video, rekao joj je: 'Vidi, ti nisi neka posebna pevačica, ovde ima mnogo takmičara koji imaju znatno bolje vokalne kvalitete od tebe, ali imaš tu posebnu energiju, zračiš bićeš velika zvezda'.

"To se i dogodilo, samo što je ona u međuvremenu postala i odlična pevačica. Mnogo je radila na sebi ovih nekoliko godina i usavršavala se. Opasan je potencijal", ističe Lukas.

(story.rs)