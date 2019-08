Aca Lukas izvrijeđao Lepu Brenu pa objasnio i zašto

​Aca Lukas je nastupao na Ušću u okviru Music Week festivala, koji se po prvi put održao u Beogradu. Folker je stao pred nekoliko desetina ljudi pa pjevao koliko god da su oni htjeli, i probio termin!

Ipak, prije Ace Lukasa nastupila je Lepa Brena, a njeno pojavljivanje bilo je uz veličanstveni vatromet, prenosi expresstabloid.ba.

I dok je publika svakako bila prezadovoljna festivalom i muzikom, Aca Lukas imao je šta da kaže i to na račun Lepe Brene. Nakon iznošenja brojnih uvreda na račun kolegice, Lukas se nije zaustavio, nego je ušao u otvoreni rat sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

Na konstatacije i uvrede naroda Vuksanović je razjareno odregovao.

"Malo vaspitanja! Jedna dama ne treba da ima takav rječnik ! Čuj “bulja”! D*pe! Kokoško, d*pe! To je ono mjesto gdje trebaš da vršiš veliku nuždu; Pošto ti to očigledno radiš ustima, onda dupe koristi da se j*beš sa kerom , ako ga imaš, a ako ne, onda ga nabavi! Pošto, kako izgledaš to je jedina mogućnost da ga i ti primiš , grdobo u*rana! Idi operiši se! Promijeni glavu! Pas ti mater j*bo raspalu", glasi Acin odgovor na komentar jedne djevojke.

Svi su se pitali zbog čega je pjevač brutalno napao Brenu. Lukas je imao kratak odgovor:

"Vjerovatno ima neki razlog ? Šta misliš ? Ne diram nikoga i nikada, bez razloga i prvi! Udarce ili pokušaje udaraca vraćam puta 10000000000", istakao je Aca.