Aca Lukas najtraženiji muškarac na društvenim mrežama

Otkad se razveo, Aca Lukas nema mira od žena. Pripadnice nježnijeg pola na sve načine pokušavaju da dođu do folkera i ne biraju sredstva kako to i da ostvare. Neke dolaze na njegove nastupe i strpljivo čekaju da se, kad siđe s bine, s pjevačem slikaju, dok druge preko društvenih mreža pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim miljenikom. Kako bi mu privukle pažnju, idu toliko daleko da mu nude i seks, šalju svoje fotografije na kojima su nage, a mole i da plate samo da provedu noć s njim.

"Lukas je pravi mamac za žene. Svakodnevno dobije po 100 poruka na Instagramu. Ne možete da verujete šta mu pišu i predlažu. Neke idu toliko daleko da dolaze i ispred zgrade u kojoj živi samo da bi se upoznale s njim. On jeste slobodan muškarac, ali od žena ne može da se odbrani. Da vam ne pričam kakve poruke sve dobija. Neke od njih su: „Dođi kod mene, sama sam, muž mi je na putu“, „Platiću ti samo da provedem noć s tobom“, „Hajde posle nastupa da se nađemo u hotelu, samo reci u kom si smešten“ ili „Biće nam dobro s vremena na vreme“. To su samo neke od poruka koje mu pišu dame. Sve izgledaju kao sa naslovnih strana nekih muških magazina i veoma su mlad", tvrdi Lukasov prijatelj, prenosi Kurir.rs.

I sam folker nedavno je priznao da ga "startuju" na društvenim mrežama i otkrio šta mu pišu.

"Ako je neka lepa, pristojna poruka, odgovorim. Ali ne na ono: „Pozovi me“, „Dozovi me“, „Oženi me“... Ako hoćeš lepe žene pored sebe, moraš da imaš živce za to. Ima toliko lepših muškaraca od mene, znam da na mene obraćaju pažnju zato što sam Aca Lukas i zbog toga žele nešto sa mnom, a ne zato što sam lep. Da se razumemo, ja sam mnogo dobar frajer zato što sam šarmantan, pametan... A lep nisam. Naravno da me gledaju žene, ali me ne gledaju sve pohotno kao što to neki misle", objasnio je Lukas u jednom od intervjua za medije.