Aleksandra Mladenović privedena zbog bahate vožnje

Aleksandra Mladenović privedena je jer je bahato vozila, a nakon što ju je policija zaustavila utvrđeno je da je imala problem i sa vozačkom dozvolom!

Sve se dogodilo prije nekoliko dana, oko 1 čas iza ponoći, a pjevačica je u to vrijeme vozila sa probnom dozvolom.

“Njena je sreća što nije imala alkohol u krvi, inače bi joj slijedila policijska stanica i trežnjenje do jutra. Ali pošto je bila bahata, ipak su je priveli. Ona je mislila da će se izvući na lijepe oči i na to što je poznata, ali nije joj upalilo, pa je dobila dva kaznena boda, plus mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom i novčanu kaznu od 15.000 dinara”, kaže izvor.

Aleksandra kaže da se jeste nedolično ponašala prema službenim licima, te da sada poštuje pravila.

“Kada su me zaustavili, pokušala sam da im objasnim, ali nisu hteli da me puste, pa smo se tu raspravljali i zato su me priveli. Provela sam nekoliko sati u stanici i onda su me pustili. Sada poštujem propise i ne planiram da vozim posle 23 sata, dok mi ne istekne probna dozvola”, rekla je Mladenovićeva za Svet.

(Telegraf)