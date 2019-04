Aleksandra Prijović otkrila šta je najviše nervira kod supruga

Najveću podršku u svemu što radi pjevačica Aleksandra Prijović dobija od supruga Filipa Živojinovića, a kada je pogledala snimak sa njihovog vjenčanja, imala je samo riječi hvale za svog muža.

“Veliku podršku imam od njega. Da sam mogla da napišem kakvog bih želela, njega ne bih mogla. Ja nikada nisam čula nijednu lošu reč za njega. Svi ga hvale. On je pravi prijatelj, toliko dobar… On je meni sve. Mi smo raskidali po pisanju novinara, a nikada nismo zapravo raskinuli. Nikad se nismo posvađali. Možemo da se raspravljamo, ja sam recimo na ishrani zbog bebe i kilaže, a on uzme moju omiljenu čokoladu, ja jedem neko meso, salatu, više mi muka, a on uzme palačinku. Ili dođe u krevet i donese nešto slatko i ja poludim”, ispričala je Aleksandra kroz smijeh.

(Story.rs)