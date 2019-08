Aleksandra Prijović pokazala grudi i podijelila mišljenja

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović novom provokativnom fotografijom koju je objavila na Instagramu podijelila je mišljenja svojih obožavalaca.

Naime, na fotografiji na kojoj je u prvi plan izbacila grudi, osim pozitivnih, bilo je dosta negativnih komentara.

"Izazivaš, izazivaš, izazivaš, megamačko, slatka kao med", "Najljepša zvjerka. Kraljica svih kraljica", samo su neki od komentara oduševljenih obožavalaca.

Sa druge strane, neki su joj prigovorili da jedino što zna je da isturi grudi.

"Samo to i znaš, da isturiš grudi, kao, one su najbitnije. A faca nije bitna", "Moram ti reći jednu stvar: Postoje i žene koje ne mogu biti seksi šta god da urade. Nemoj me pogrešno shvatiti, jako si lepa i ti si san svake svekrve, ali seksi i te poze tebi ne pašu", bili su neki od komentara.

Ipak, fotografija je na pomenutoj društvenoj mreži prikupila više od 13 hiljada lajkova.