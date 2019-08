Alisa Milano abortirala dva puta u istoj godini

​Glumica Alisa Milano, progovorila je o prekidu trudnoće kada je imala samo 21. godinu. Ali, priznanje koje je posebno iznenadilo njene fanove je da je te iste godine ponovo ostala trudna, ali ponovo je donjela istu odluku, javlja story.rs.

"Znala sam da u tom momentu nisam sposobna da budem majka, zato sam se odlučila za pobačaj. To je bio moj izbor i mogu reći da je bio ispravan. Nemojte misliti da je to bila laka odluka ili da sam to uradila zbog hira. To je nešto što sam morala uraditi jer tada nisam bila spremna da budem majka – rekla je ona i dodala:

"Odgajana sam u katoličkoj porodici, pa sam zbog odluke da abortiram bila u konfliktu s mojom vjerom, za koju sam tada mislila da osnažuje jedino muškarce koji smiju odlučivati šta je ispravno, a šta nije. Osim toga, patila sam od anksioznosti, pa me to dodatno slomilo. Da nisam to uradila ne bih imala svoju predivnu, savršenu djecu punu ljubavi, ne bih imala karijeru, ne bih imala sposobnost da se borim protiv onih koji žele ženama oduzeti slobodu. Nikada ne bih upoznala svog predivnog supruga čija mi nepokolebljiva i neizmerna ljubav daje snagu u ovim teškim vremenima", rekla je ona.