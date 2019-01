Ana Kokić: Razvod je neminovan kada ne napredujemo

Kako su prethodnih dana zbog pucanja bračne zajednice osvanuli skoro na svim naslovnicama i portalima, Ana Kokić i Nikola Rađen bili su spremni da sa javnošću podijele svoju najtežu životnu odluku!

Iako su fanovi, pratioci, kolege i mnogo drugi bili skoro pa ubijeđeni da im u braku cvjetaju ruže, realnost je ipak odala nešto drugačiju i bolnu sliku o ovom paru.

Poznata pjevačica Ana Kokić i slavni vaterpolista Nikola Rađen stavili su tačku na desetogodišnju ljubav koju su dijelili.

Naime, iako je bila spremna da uradi sve za svoj brak pa čak i da pristane na “ljubav na daljinu” Ana je svakako imala svoje i te kako stameno mišljenje o tome.

“Ako pored sebe imate osobu sa kojom možete da razgovarate o svemu, koja razmišlja o zajedničkoj i boljoj budućnosti, koja vas čini boljim čovekom, podržava i razume – ne vidim razlog zašto ne biste činili isto to i gradili vaš mali zajednički svet. Svi mi imamo trenutke slabosti, pogrešne odluke, padove, ali to ne možemo da merimo sa velikim ljudskim kvalitetima”, rekla je pjevačica.

Međutim sasvim je sigurno da brak na daljinu, uprskos čestim putovanjima, ima mnogo otežavajućih okolnosti, Ana nikad nije nešto posebno dramatizovala kada je to u pitanju.

“Zaista ne mislim da je to nešto strašno. Sve je to život, a i svesna sam da neće trajati doveka. Nismo ni prvi, ni poslednji koji tako žive. Nas dvoje znamo da to nije ništa drugo nego malo žrtvovanje za bolju budućnost”, rekla je Ana i dodala da uvek treba poći od sebe, zapitati se koliko smo pružili i šta smo sve uradili, pa tek onda sve to gledati kod partnera.

“Ljudi uvek prvo vide tuđe greške, a svoje postupke zanemare. Sigurno je da ništa ne treba raditi na silu, ali smatram da treba učiniti sve što se može, pre no što se donese odluka o razvodu”, istakla je.

Sasvim je sigruno da jedna velika odluka kao što je razvod ne treba ne treba da padne “preko noći” ali, neke životne situacije nas tjeraju da stanemo i kažemo sebi “uradila ili uradio sam sve što sam mogao/mogla”.

Čak i na ovu temu Ana je imala adekvatnu repliku…

“utro je uvek pametnije od večeri. Odluke treba donositi “hladne glave”, nikako pod uticajem negativnih okolnosti koje su, moža, samo trenutne. Postali smo sebični, mislimo samo na svoje potrebe i zadovoljstva. Ne krivim ljude, to nam je nametnuto, jer živimo brzo, okruženi svim i svačim. Raskid ili razvod dolaze u obzir jedino ako osetimo da kao čovek ne možemo da napredujemo.”

S obzirom da su Ana i Nikola roditelji dvije prelijepe djevojčice, nikako ne možemo zanemariti činjenica da razvod i odluku o razilaženju treba donijeti na jedan sasvim bezbolan način, jer ipak u životu od trenutka kada postanemo roditelji, djeca dobijaju primarno mjestu u našim životima.

“Što su deca starija to više shvatate da će ona jednog dana otići i imati svoje živote, a vi ćete ostati sa posledicama svojih odluka. Sigurno je da ih treba zaštiti od negativnih dešavanja, te je zato teže supružnicima koji su roditelji. Međutim, često nismo svesni koliko su deca inteligentna i u kojoj meri osećaju sve što se dešava, mada im ništa nismo rekli. Primetiće vaše nezadovoljstvo goliko god se vi smeškali kako biste ga sakrili. Kao što mi želimo da deca budu srećna, tako ona žele da im roditelji budu zadovoljni. Zato, zaista, treba dati prednost istinskoj sreći za koju se moramo boriti, na ovaj ili onaj način – ako je moguće u paru, ako nije onda sami”, smatra Ana.

(Story.rs)