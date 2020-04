Ana Nikolić: “Voljela bih da smo Rasta i ja ostali u braku“

Pjevačica Ana Nikolić (41) prije dvije godine razvela se od bivšeg supruga Stefana Đurića Raste (31). O razvodu nije puno govorila, a o tome koliko je patila progovorila je tek sada.

Gostovala je u emisiji 'Premijera - Vikend specijal' voditelja Ognjena Nestorovića gdje je priznala kako joj je žao što ona i Rasta nisu ostali u braku.

Ovom prilikom ispričala je kako je njih spojio muzički album. U jednom periodu nije joj išlo za rukom u karijeri, a onda se 'stvorio' Rasta.

„Meni nešto nije išlo prije albuma i onda su mi predložili Rastu, a ja sam čula 'Rista'. Otišla sam u studio i puštali su mi melodije, a jedna od njih bila je i ona pjesme 'Labilna'. Ja sam tu pjesmu otpjevala, a bila je u muškom rodu. Naježila sam se i Rasta mi je rekao: "Ova pjesma je bila planirana za mene, ali ja ti je poklanjam'. I poklonio mi je“, ispričala je Nikolić o počecima njihove veze.

Taj album donio im je prijateljstvo, a potom ljubav.

„Mi smo se u početku družili, sve se dešavalo spontano. U početku smo stvarno bili saradnici, on je bio jedina osoba čiji sam tekst otpjevala. Poslije smo bili prijatelji, a meni je u životu bilo važno da kad mi se dogodi ljubav, da se ostvarim kao majka. I to prije svega s osobom koja mi je prijatelj. Ja bih voljela da smo ostali u braku, ali sada smo prijatelji. Zahvalni smo što se naša ljubav dogodila jer nam je donijela kći Taru“, dodala je Ana.

Mediji su takođe pisali i kako je ranije priznala da ju je razvod od Raste slomio, jer je vjerovala kako će zauvijek biti zajedno.

„Ta moja ljubav nije ispala kako sam zamislila. To me slomilo, trebalo mi je puno vremena da se vratim sebi, da prijeđem preko nekih stvari i krenem dalje, ali to su sve iskušenja. Ja sam se samoj sebi dokazala kao borac i pobjednik“, rekla je Nikolić.