Ana Nikolić ne da Rasti da viđa dijete

Stefan Đurić Rasta i Ana Nikolić vode borbu oko starateljstva nad jednogodišnjom kćerkom Tarom.

S obzirom na to da reper i pjevačica nisu u dobrim odnosima i da ne mogu da se dogovore oko toga kod koga će i koliko nasljednica da provodi vrijeme, odlučili su da angažuju advokate i da slučaj prepuste sudu.

Njih dvoje su u utorak veče trebalo da se sastanu u advokatskoj kancelariji kod Borivoja Borovića koji ih je zastupao do razvoda, ali se Nikolićeva nije pojavila u dogovoreno vrijeme. Reper je došao sa svojim advokatom Dejanom Lazarevićem koji.

Sastanak je trajao oko sat vremena, a kada se završio, Đurić je sa svojim braniocem kancelariju napustio nasmijan.

Doduše, izjave o slučaju nije želio da daje, ali on navodno od Ane traži zajedničko starateljstvo. Kada je upitan zbog čega mu Nikolićeva ne dozvoljava da viđa dijete reper je samo slegao ramenima.

“Rasta je fenomenalan otac. Uredno plaća alimentaciju i ćerka ga obožava. Šta god da je potrebno za Taru, on daje i šakom i kapom. Međutim, Ana i on se loše slažu i ona na sve načine pokušava da njoj pripadne potpuno starateljstvo nad djetetom, sa čim se Rasta ne slaže. On nema ništa protiv toga da dijete bude sa majkom, već samo želi da ga viđa kada želi”, kaže izvor “Kurira”.