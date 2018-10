Ana Sević otkazuje vjenčanje zbog Darka Lazića

Ana Sević odložiće svadbu sa momkom Danijelom Nedeljkovićem, a sve zbog teškog zdravstvenog stanja njenog bivšeg supruga Darka Lazića, u kome se našao nakon teške saobraćajne nezgode.

Sevićka je odlučila da prekine sve pripreme za vjenčanje dok se Darkovo stanje ne stabilizuje.

"Ana je prije dvije nedjelje obavijestila Darka o njenim i Danijelovim planovima za vjenčanje. Iako su već godinu dana razvedeni, Darko se nadao da će se nešto promijeniti i da će oni na kraju biti ponovo zajedno. Ovo saznanje srušilo mu je sve lađe poslije razgovora sa Anom se bukvalno nije treznio, a onda je doživio nesreću, poslije koje je Ana pala u očaj", govori dobro obavješteni izvor i dodaje:

"Ona bukvalno nije prestajala da plače kada je saznala za nesreću. Mnogo teško je podnijela to što joj je bivši suprug na aparatima, a pred očima joj je stalno bio Darko kako leži u šok-sobi. Ona jednostavno nije u stanju da misli ni o čemu, samo o tome kako će se on oporaviti, pa je zato rekla Danijelu da je bolje da stopiraju planove za vjenčanje. Danijela nije iznenadila ova Anina izjava, budući da je bio spreman na tako nešto. On joj je sve vrijeme podrška i ima razumijevanja za situaciju u kojoj su se našli", završava izvor.

