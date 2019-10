Anabela Bukva mora na operaciju zbog silikona

Pjevačica Anabela Bukva nedavno se suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemom, i to zbog silikona, pišu srpski mediji.

Naime, otkriven joj je deformitet na jednoj dojci, koji je nastao uslijed promjena na implantima starim 20 godina.

Pjevačica će morati na operaciju kako ne bi došlo do većih komplikacija, piše "Alo".

"Igrom slučaja sam otkrila da imam problem. Dok se Luna letos oporavljala od operacije grudi, ja samo otišla na redovnu kontrolu. To je bila dobra odluka, jer nisam bila na pregledu osam godina, odnosno još od treće trudnoće. Ispostavilo se da imam problem na jednom implantu koji treba da se ukloni, kako ne bi došlo do većih komplikacija. Srećom, još nije ništa ozbiljno, ali može da bude. Prošlo je 20 godina otkako sam stavila silikone u grudi, a za to vreme imala sam tri trudnoće. Sve to utiče na deformaciju grudi, ali to se srećom ne vidi golim okom, ali su promene primetne na ultrazvuku", rekla je Anabela za pomenuti list i dodala da je nimalo ne raduje što mora da ide na operaciju.

"Deformitet koji imam zaseca mišić i dalekosežno, to može da napravi ozbiljne zdravstvene probleme. Nisam srećna što moram da idem pod nož". rekla je Anabela koja se pokajala zbog silikona.

"Povećala sam grudi jer sam htela da rešim kompleks koji sam dobila posle operacije tumora na dojci. Tada mi je jedna dojka izgledala normalno, a druga nije. Sada sve prepuštam doktoru koji je operisao Lunu jer je uradio odličan posao. Nije isključeno ni da ću ugraditi veće implante nego što sam imala, pošto sada postoji višak kože u tom predelu i lakše bi bilo da se to popuni silikonom, nego da se koža uklanja", kaže ona.