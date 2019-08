Andreana Čekić se potukla sa ljubavnikom, morala otkazati koncert

Pjevačica Andreana Čekić potukla se u srijedu uveče s ljubavnikom Markom Miloševićem u hotelu u Crnoj Gori, pa je zbog zadobijenih povreda morala da otkaže nastup u diskoteci u Budvi, gdje je trebalo da pjeva.

Prema saznanjima Kurira, sukob zvijezde "Granda" i njenog izabranika bio je toliko žustar da je osoblje hotela moralo da reaguje i smiri strasti. Gotovo sav inventar u njihovom apartmanu bio je polomljen, a vika i dreka čula se sve do ulice. Tokom tuče, Andreana se slučajno posjekla po nozi i morala je da potraži pomoć ljekara. Sve to se dešavalo neposredno pred početak nastupa, kada su njeni muzičari uveliko stigli u klub prepun ljudi koji su je nestrpljivo čekali.

"Andreana je imala napad ljubomore zbog toga što je posumnjala da je Marko vara. Prvo je počela da ga napada, vrijeđa i psuje, a onda da ga gađa bukvalno svime što joj je palo pod ruku. On je pokušao da je urazumi i smiri, ali je svako njegovo pravdanje u njoj budilo sve veći bijes. Možete da zamislite koliko je bila razularena kada je uspjela sama da uništi namještaj, polomi stolice i da razvali namještaj u sobi", priča izvor beogradskog lista blizak pjevačici i objašnjava kako je zaradila posjekotine.

"Dok je bacala stvari, slučajno se okliznula i pala. Nogom je zakačila razbijeno staklo na podu i rasjekla se. Bilo je mnogo krvi, rana je izgledala jezivo. Ona je krv sprala vodom, pa je otišla do ljekara, gdje su joj stavili zavoj", kaže izvor.

Za to vrijeme, menadžer kluba, ali i Andreanini muzičari pokušavali su da dobiju pjevačicu, ali se ona nije javljala. Nakon nekoliko sati, Čekićeva se na Instagramu izvinila onima koji su došli da je slušaju i objasnila da se rasjekla ali, naravno, nije rekla kako i zašto.

"Izvinjavam se mojoj publici i, naravno, lokalu u Budvi, ali ne mogu da nastupam večeras jer sam rasekla nogu. Hvala svima na razumevanju, volim vas", napisala je ona.

Podsjetimo, i Andreana i njen ljubavnik i dalje su zakonski u braku, on s Marinom Milošević, s kojom ima kćerku, a ona sa klavijaturistom Ivanom Miladinovićem. Markova žena oglasila se u medijima i rekla da je pjevačica "otimačica muževa".

Kurir je zvao Andreanu za komentar, ali ona nije odgovarala na njihove pozive i poruke.

Andreana i njen još uvijek zakonski muž Ivan nisu u dobrim odnosima, a pjevačica ga je optužila da se s Marinom dogovorio da je unište, a krajem prošle godine objavila je da zna da ju je on varao.

"Trebalo mi je baš mnogo vremena da spoznam da me muž vara. Nemamo kontakt, ne čujemo se, a razvod je i dalje u toku i jedva čekam da se to desi. Trpela sam psihičko maltretiranje, nije me napadao fizički. Žena kao žena se uvek nada da će biti bolje i kada shvati da nije tako, onda ideš dalje i trudiš se da ostaviš to za sobom", rekla je Andreana.