Andreani Čekić zabranjen prilazak djetetu njenog vjerenika

Pjevačicu Andreanu Čekić oženjeni momak Marko zaprosio je na njen rođendan, za šta je njegova i dalje zakonita supruga Marina Milošević odmah saznala.

Ona je istakla da se "zahvaljuje pjevačici jer joj je skinula bijedu s vrata", ali i da smatra "da će završiti isto kao i ona". Takođe, napomenula je da je Andreani izdata privremena zabrana prilaska djetetu koje je dobila u braku sa Markom i to na 10 metara, a ako joj pjevačica ipak priđe", prijaviće je.

"Ne znam šta on zamišlja? Da je neki šeik pa da bude u braku sa dve žene? Sa jedne strane sam joj zahvalna, jer mi je skinula bedu s vrata. Posle sedam meseci sam shvatila sa kakvim čovekom sam bila u braku. Eto joj ga sad. I njoj će uraditi isto što je i meni", prenosi Alo pisanje Sveta: "Dosta mi je Andreaninih laži, kako on i ja dve godine nismo bili intimni i kako ona nije ništa pokvarila. Očito ne zna da sam u tom periodu izgubila bebu, što imam i napismeno, a nije mi vetar napravio dete, već muž. Moj muž i ja smo se odlično slagali kad se odjednom pojavila Andreana i nastao je haos. On sada dete ne obilazi, a još manje zove. Bitno da je celo leto proveo na različitim destinacijama, a nije mario što dete sedi u Beogradu", izjavila je Marina, koja tvrdi da je istina samo ovo:

"Ja tražim razvod po hitnom postupku i dete mu dozvoljavam da viđa. Sada se vidi i kakva mu je porodica, jer su svi išli na Andreanin rođendan i aminovali što ju je verio, a niko nije došao do mene da pita kako je dete. Andreani je izdata privremena zabrana prilaska mom detetu i to na 10 metara. Ako joj priđe, prijaviću je. Dosta sam ja trpela njihove pretnje i poruke koje mi je ona slala u dogovoru sa njim. Trenutno smo na sudu, a čim se to reši, poslaću vam sve prepiske i poruke. Ona je pričala kako je detetu poklonila psa, kojeg sam ja kao htela da zakoljem! Pa da li vam ličim na vešticu koja kolje pse? Strašno. I još da ja prihvatim bilo kakav poklon od nje! Meni ne trebaju njihove pare, tačnije Andreanine pošto ga verovatno ona i finansira. Žao mi je samo zbog ćerke, jer vidim da joj nedostaje otac, a njega nije briga. Mogao je bar da joj pošalje jednu svesku za školu iako pored mene ima sve. Neka mi da razvod i neka živi svoj život sa Andreanom, a da li je ona zvezda ili neka tamo seka Persa, sasvim je svejedno. Neka se pogleda na šta liči, vide valjda ljudi moje slike i vide nju. Na šta ja da budem ljubomorna? Ona bi volela da jesam ljubomorna na nju, ali ja sam srećna i ispunjena žena, imam svoje dete, a njoj želim da sa Markom vidi šta to znači", zaključila je, navodi se, Marina.

