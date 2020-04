Aneli odbila Ognjena Vranješa: Ne interesuju me muškarci poput njega

Afera u kojoj su glavne uloge igrali pjevačica Jelena Karleuša i fudbaler Ognjen Vranješ, svojevremeno je punila stranice tabloida i drugih medija. Vremenom sva ta priča, istinita ili izmišljena, počela se stišavati.

No, rasplamsala se nova priča u kojoj glavnu ulogu ovaj put imaju Aneli Ahmić, kontroverzna seks bomba iz Dubrovnika, a koja već neko vrijeme živi u Sarajevu i Ognjen Vranješ.

“Nisam osoba koja preko bilo čijeg imena želi doći do naslovnih strana. Zasuta sam porukama brojnih “mačo mena“ koji bi se rado uvukli u moj srce. No, ja nisam od onh osoba koja pada na slatkorječive priče o “kulama u oblacima“. Poruke nekh navalentnh osoba objavim na svom instagram profilu da malo zasmijem one koji me prate”, rekla je Aneli Ahmić za Express tabloid.

Na upit da li je Vranješ smara ili se on, isto kao i Karleuši, uvukao u njeno srce, zagnetno je prokomentarisala.

“Mene ne interesuju muškarci poput njega. Više mi se dopadaju oni koji nisu previše eksponirani u javnosti, a u sebi imaju neki seksepil koji, jednostavno, zna da zaglica žensko srce. Ja jesam dragulj koj sija za pravog muškarca, a ne neko ko trči da po svaku cijenu bude dio ogrlice kojom bi se bilo ko kitio bez obzira bio slavan ili ne”, istakla je ona. Te je dodala da se lako brani od nasrtljivaca.

“Ignorišem takve dok ne shvate da uzalud trče stazom kojom nikada ne mogu doći do željenog cilja. Inače, trenutno sam u fazi u kojoj me malo ko interesuje. Jednostavno, žena sa ovakvim načinom života, nije spremna za emotivne veze”, rekla je Aneli.

(Expresstabloid.ba)