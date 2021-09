Barbara potpuno promjenila Darka Lazića

Nova djevojka Darka Lazića, Barbara Bobak je potpuno pomutila razum folkeru, pa prijatelji kažu da on više nije onaj stari.

„Darko se promenio za 180 stepeni. On koji je bio ženskaroš, nema gde ga nije bilo i sa kim nije skitao, sad je kao bubica“ reka je ovo za „Svet“ Darkov dobar drug.

„Barbara ga je uzela pod svoje, sve je sluša. Sprema joj klopu, pre neki dan nam šalje snimak kako je fenira. Ona se istuširala, oprala kosu, pa joj on pravi frizuru. Ej, Darko! Ništa ne može sam da odluči, mora da se čuje sa Barbarom, da vidi gde je ona, da li se ona slaže“ nastavlja priču isti izvor.

„Mi ga volimo kakav god da je, ali je baš postao papuča. Sećam se, pre su ga saletale devojke sa svih strana, sa onom koja mu se svidi on se smuva, razmeni kontakt, ali se ne vezuje. Sada nikog drugog ne primećuje, samo Barbaru. Ok, ona jeste i ortak i brat i riba i pevač, i sa njom ima sve. Razume i njegov posao, ali do kada će sve to trajati videćemo. Ponašaju se kao pubertetlije. Marinu spominje samo kada priča o sinu - rekao je za „Svet“ drugar pjevača.