Bešlić: Ne napuštam BiH

Pjevač Halid Bešlić demantovao je navode medija da ide iz Bosne i Hercegovine u Njemačku.

Bešlić je za "Dnevni avaz" objasnio o čemu se radi, kazavši da ne zna ko je dao takvu izjavu.

"Nisam ja to nikada dao. Nije istina da odlazim. Moj sin Dino, snaha Mahira i njihovo dvoje djece Lamija i Belmin-Kan idu u Njemačku. Ja ću biti tamo-vamo, kao i do sada. A sada posebno, s obzirom na to da je snaha dobila posao i da će djeca još malo krenuti u vrtić", objasnio je Bešlić.

Naglasio je da će ići često u Njemačku, ali da ne napušta BiH, on i supruga ostaju tu.

Govoreći o penziji, kazao je da sad stiče pravo na nju i u BiH i u Njemačkoj.

"I dalje ću pjevati. Ali, penzija je penzija. U Njemačku ću ići više zbog djece, da budem sa njima, a biću više u Sarajevu", rekao je Bešlić za "Dnevni avaz".