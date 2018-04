Bijonse i Solanž "poljubile pod" na bini

Nakon što je prije dvije sedmice imaja nevjerovatan 105-minutni nastup na festivalu Coachella, koji je srušio sve rekorde gledanosti na YouTubeu, američka muzička diva Bijonse (36) prošli vikend napravila je jednako spektakularnu reprizu u kalifornijskom gradu Indiju.

Tokom tzv. Beychelle, kako su performans prozvali oduševljeni obožavaoci, pjevačici su se na pozornici pridružili i J Balvin, suprug Džej Zi, Mišel Vilijams i Keli Rouland iz benda Destiny's Child, ali i njena pet godina mlađa sestra Solanž, s kojom je Bijonse priredila šou za pamćenje.

Naime, dok su na pozornici plesale na taktove hita "Get Me Bodied", Queen Bey u jednom trenutku trebala je uhvatiti Solanš u skoku, što je bio uvježbani dio koreografije, ali izgubila je ravnotežu pa su obje pale na pod. Sestre su prasnule u smijeh i spontano nastavile koreografiju na podu, nakon čega su se dignule i izvele plesnu tačku do kraja kao da se baš ništa nije dogodilo.

Beyoncé tried to pick up @solangeknowles at #Coachella tonight and they both fell on stage. #TooCute #Beychella pic.twitter.com/8zR1Lq9pIM