Bivša ljubavnica Halida Muslimovića otkrila nove detalje

Halid Muslimović i njegova bivša ljubavnica Sonja Bašić viđaju se samo na sudu, a sada je ona otkrila nove detalje.

Sonja se nalati u Australiji, a ispričala je kako je počela njena veza sa Halidom, ali i još informacija.

"Kad sam počela sa Halidom, to je bilo 2015. godine, došao je u Australiju da održi koncert, upoznali smo se i veza je počela. Došla sam 2016. godine za BiH, on me odveo kod advokata i on mi je tada ispričao da je Halid mogao da izgubi hotel, sve", rekla je ona i dodala:

"Fizički napad se dogodio prošle godine jer sam ja tražila kraj. I to imam evidenciju jer sam svakog dana tražila da rešimo dug prema meni jer ja ne želim vezu. To je čovjek koji je 500.000 evra duga stavio na ćerku. Tri dana prije suda sam bila u Banjaluci, imamo zajedničkog prijatelja, ja sam čitala poruke da se ja ne pojavim na sudu, da se povučem. Sad sam narkodiler, sutra ću biti ku*vetina za pare, to je dokaz jednog čovjeka kako blati ženu, em me istukao, em me prevario za stotinu hiljada evra."

Na kraju, Sonja je otkrila umiješanost cijele Halidove porodice u prevaru koju je doživjela.

"Tačno sad vidim da je čitava porodica umiješana u to šta ovaj čovjek radi, to je velika prevara", istakla je ona u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

(Novosti.rs)