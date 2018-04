Bivša ministarka smanjila nos, pogledajte kako izgleda

Edita Aradinović do skoro je bila frontmen grupe "Ministarke" a onda je javnost šokirala kada je saopštila da napušta bend.

Pjevačica je nestala na mjesec dana, a za to vrijeme imala je čak tri operacije, od kojih je jedna estetske prirode.

Edita je uradila korekciju nosa, a kako kaže to joj je bila davna želja, međutim ovu intervenciju je morala da uradi i zbog zdravstvenih razloga.

"Ja sam nos želela da operišem odavno, ali isto tako nisam želela da to ikada krijem niti da to bude neka tabu tema. To odavno nije tabu tema, ja sam imala ozbiljan problem zbog kojeg mi je i glas otišao i nisam mogla da pevam ni da radim. Tako da sam ja u sklopu svoje devijacije što je bilo neophodno, odradila i estetski. Niti sam ga nešto presmanjila, niti preterivala", priznala je Edita.

Evo kako lijepa pjevačica izgleda sa smanjenim nosom:

