Bivša porno glumica "izdala" voljeni klub i promijenila dres

Mia Kalifa nekada zvijezda filmova za odrasle, danas je bila tema velikog broja engleskih medija.

Ova 26-godišnjakinja, rođena u Bejrutu, važila je za veliku navijačicu premijeligaša Vest Hema, ali čini se da su se stvari promijenile.

Njenih 17,3 miliona pratilaca na Instagramu, moglo je vidjeti objave sa stadiona Votforda, koji je igrao 2:2 protiv Arsenala, a Mia je iz sveg glasa bodrila domaći tim. Bio joj je omogućen obilazak stadiona, ulazak u svlačionice gdje se fotografisala u dresu Votforda, a kada je objavila fotografiju potvrdila je da odbacuje bordo-plavi dres.

"Ne mogu vjerovati da sam imala priliku da vidim kako igra Votford. Bilo je baš sve naelektrisano. Moja boja je od sada zvanično žuta", objavila je ona prenosi "Avaz.ba".

Inače, Kalifa je bila jedna od najgledanijih zvijezda filmova za odrasle, prije nego što je napustili taj svijet. Nedavno je izjavila da je od posla kojim se bavila zaradila samo 10.000 funti.

I’m never going to say no to a stadium tour when offered. You go be bitter in your mom’s basement, and I’ll keep being a West Ham fan that has once in a lifetime opportunities to see starting lineups 3 hours before they’re announced https://t.co/4Z0m4B02dC pic.twitter.com/FafppaODte