Bivši as Arsenala i Sitija razmišljao i o samoubistvu jer ga je porodica iskorištavala

Togoanski nogometaš Emanuel Adebajor (33) u sjajnoj je karijeri igrao, između ostalog, za Manchester City, Arsenal, Tottenham i Real Madrid te pri tom zaradio gomilu novca.

Ali, njegovo je bogatstvo uzrok problema koje ima s porodicom koja ga, kako kaže, želi samo iskoristiti.

Posebno loš odnos ima s majkom koju je 2014. izbacio iz porodične kuće jer je, smatra, na njemu koristila crnu magiju.

"Teško je zakopati neke stvari kada se teško trudite podići obitelj iz siromaštva, a oni i dalje idu protiv tebe. Uvijek sam govorio braći da smo izmanipulisani od naše porodice. Moja igračka karijera će biti gotova za tri ili četiri godine. Moje prezime zauvijek će ostati s tim ljudima" - rekao je fudbaler Başakşehira i dodao: "Često mijenjam broj telefona tako da me ne mogu nazvati. Zovu me, ne da vide kako sam, nego da traže novac. Tako je bilo i kad sam bio povrijeđen i kada mi je bilo teško. Zamislite, dok sam išao na magnetsku rezonancu zvonio mi je mobitel i pitali su me mogu li djeci platiti školarinu. Nisu me ni pitali kako sam."

Adebajor je razmišljao i o najgorem. "Nekoliko puta sam htio sebi oduzeti život. I to se događa godinama. Gadi mi se kako je sve stiglo do ove tačke. Ipak, osjećam veliko olakšanje dok pričamo o ovome."

vecernji.ba