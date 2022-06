Bivši muž Britni Spirs upao na njeno vjenčanje

Pjevačica Britni Spirs se juče udala za Sema Asgarija sa kojim je dugo u vezi, a vjenčanje je bilo upriličeno samo za najbliže ljude.

Međutim, njihovo vjenčanje nije uspjelo da prođe bez drame.

Džejson Aleksander, bivši suprug Britni Spirs, uhapšen je nakon što je bez dozvole i bez poziva upao u pjevačicin dom u Kaliforniji nekoliko sati prije pjevačicinog vjenčanja, prenosi TMZ.

Britnin prijatelj iz djetinjstva, za kojeg se udala 2004. godine, ali i razvela samo nekoliko dana kasnije, objavio je na Instagramu kako planira nepozvan da upadne na vjenčanje.

Aleksander je na društvenim mrežama objavio i snimak upada u pjevačicin dom.

Stigao je čak do stolova koji su bili predviđeni za goste, te pričao sa obezbjeđenjem i njima je rekao da ga je Spirs pozvala na vjenčanje. Potom je zaprijetio kako će joj uništiti ovaj za nju veliki dan.

"Džejson je uhapšen. Zahvalan sam šerifu na dobrom radu i brzom odgovoru", rekao je pjevačicin advokat Metju Rozengart za Page Six.

